Amici, ritorno di fiamma tra due ex amati allievi della scuola? Il gesto social di lui sorprende tutti

Gossip TV

L'ultima dedica social del cantante Albe sorprende tutti i fan di Amici.

Ritorno di fiamma tra due ex amatissimi allievi di Amici? Stiamo parlando di Serena Carella e del cantante Albe, che nelle ultime ore ha condiviso sui social un video che ha fatto sperare i fan in un riavvicinamento con la ballerina.

Il romantico gesto di Albe

Albe e Serena Carella sono stati tra i protagonisti della ventunesima edizione di Amici. I due avevano iniziato una frequentazione nella scuola, terminata lo scorso novembre. Nelle ultime ore, però, il giovane cantante è tornato sui social pubblicando un dolcissimo video mentre intona la sua cover de La Nuova Stella Di Broadway di Cesare Cremonini. Cover che ha fatto sperare tutti i fan in un ritorno di fiamma con la ballerina:

Broadway...dove balli da giorni, Io garofano rosso e parole con un megafono al posto del cuore amplificando i ricordi che ricordano te Nonostante veda mille persone mille sono le volte che dimentico il nome Lascia che ti parli sincero tanto un po’ di bene ce lo siamo fatti per davvero e vorremmo rifarcelo un pelo Ma non ti fidi di me prenderò anche lezioni di JAZZ così che torneremo tu la stella di Broadway io la luna nel cielo.

Leggi anche Nunzio Stancampiano rompe il silenzio sulla crisi con Cosmary Fasanelli

Dalle barre scritte da Albe si intuisce chiaramente che la canzone sia una dedica a Serena. Ricordiamo infatti che, dopo l'esperienza ad Amici, la ballerina ha lasciato l’Italia per iniziare a studiare in una prestigiosa scuola di danza a New York. Arriverà una reazione da parte dell'ex allieva di Raimondo Todaro?

Scopri le ultime news su Amici.