Amici, la verità di Kledi Kadiu sul suo addio al talent show: "Non potevo dedicare..."

Kledi Kadiu rivela i motivi che l'hanno spinto a lasciare la scuola di Amici.

Kladi Kadiu è stato per tanti anni uno dei punti di riferimento di Amici. Intervistato dal settimanale Nuovo, il professore di ballo è tornato a parlare del suo percorso nella scuola svelando i reali motivi che l'hanno spinto ad abbandonare definitivamente il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Kledi Kadiu e l'addio ad Amici: il professore di ballo rompe il silenzio

Tra tutti i volti passati per Amici, Kledi Kadiu è sicuramente uno di quelli che ha lasciato il segno, tanto da essere ancora amatissimo dal pubblico di Canale 5. A distanza di alcuni anni dal suo addio, il professore di ballo ha deciso di rompere il silenzio e svelare i motivi che lo hanno spinto a lasciare la cattedra di ballo del talent show:

"Quando è arrivata la mia prima figlia non potevo più dedicare 24 ore al giorno al lavoro come facevo prima" ha spiegato l'ex volto storico di Amici rivelando così che la sua è stata una scelta legata alla sua famiglia. Proprio per dedicarsi ai suoi cari, Kledi ha deciso di lasciare la televisione e dedicarsi all’insegnamento standard che gli permette di conciliare meglio lavoro e famiglia

