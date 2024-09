Amici, la rivelazione di un ex amato cantante: "Ecco perché Maria De Filippi non mi invita"

Gossip TV

Il cantante Manuel Aspidi ricorda la sua bellissima esperienza nella scuola di Amici e svela un retroscena riguardante le sue mancate ospitate nel talent show di Maria De Filippi.

Manca davvero poco alla nuova stagione di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 24esima edizione. Nell'attesa, il cantante ed ex allievo della scuola Manuel Aspidi ha ricordato la sua esperienza nella scuola rivelando di non essere mai stato invitato da Maria De Filippi.

Il retroscena di Manuel Aspidi

Il cantante Manuel Aspidi è stato uno dei protagonisti più amati e apprezzati di Amici. Il ragazzo, che ha partecipato alla sesta edizione del talent show di Canale 5, ha raccontato di avere un bellissimo ricordo della produzione e di Maria De Filippi e svelato un retroscena inedito sulla sua assenza:

Perché non vado ad Amici a promuovere i miei brani, come mai Maria non mi invita nei suoi programmi e come mai quando escono i miei singoli non vado lì a cantarli. La risposta è molto semplice, perché non dipende da me. Amici mi ha dato tanto ed è un’esperienza che porto nel cuore, io sono molto grato a Maria e al programma per l’opportunità che ho vissuto, per tutto quello di bello che ho avuto durante e dopo il programma. Grazie a loro ho iniziato a fare il mio lavoro. Però devo dire che una volta finito lo show io mi sono rimboccato le maniche, perché a differenza dai ragazzi che partecipano ora, noi non avevamo un supporto delle case discografiche o manager e produttori.

Come riportato da Biccy, Manuel ha poi raccontato di essere stato contattato da uno della produzione di Amici, durante la messa in onda di Amici Big, che gli ha chiesto come mai avesse rifiutato di partecipare al programma. Il cantante, però, ha rivelato di non aver ricevuto nessun invito:

Passa del tempo, Maria fa Amici Big, con Emma, Alessandra e altri, io non fui contattato. Dopo qualche puntata mi contattò una persona della produzione, non so se era uno scherzo, mi disse ‘mi spieghi perché hai rifiutato Amici Big?. Io spiegai che non ero mai stato contattato e lei mi disse ‘ma come? A Maria hanno detto che non potevi partecipare, che avevi altro da fare’. Così io mi spiegai ‘non avrei mai detto di no a Maria perché le sono troppo riconoscente e poi perché sarebbe stata una grande opportunità’.

I professori della nuova edizione di Amici

Manca davvero poco alla prima puntata di Amici 24. Ma chi saranno i protagonisti e i professori della nuova e attesissima stagione? Se Lorella Cuccarini ha già confermato la sua presenza nel cast, sembra quasi ormai certo l'addio di Raimondo Todaro. Tra i nomi che circolano come possibili sostituti, spiccano quelli della ballerina professionista Elena D’Amario e di Adriano Bettinelli, anche lui ex concorrente del popolare talent show di Maria De Filippi.

