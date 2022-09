Gossip TV

Il lungo post del ballerino ed ex allievo di Amici, compagno dell'ex insegnante di danza del talent show.

Durante la prima puntata della ventiduesima edizione di Amici, in onda oggi, domenica 18 settembre 2022, Andreas Muller, ballerino ed ex vincitore del talent nel 2015, ha scritto un lungo post parlando della sua compagna Veronica Paperini per la prima volta assente ad Amici dopo ben dieci anni.

Amici, l'addio di Veronica Peparini, Andreas Muller è un fiume in piena: "Pugnalate alle spalle"

Andreas ha voluto esprimere tutto il suo sostegno nei confronti della sua fidanzata, non risparmiando nemmeno qualche retroscena sulla vicenda sicuramente amaro:

"Credo che il punto fondamentale quando si parla di danza sia avere un’identità: stilistica e umana. Credo che aldilà di chi ama ciò che fai o lo scimmiotta l’importante sia far parlare del tuo lavoro e renderlo riconoscibile. Credo che in questi anni, ballerini , coreografi e colleghi si sono ispirati a te, al tuo stile e alla tua visione. Hai creato talenti, mostri e copie senza neanche rendertene conto. Hai solo fatto ciò che amavi e come piaceva farlo a te. Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi, riscattarsi e farsi vedere. Me in primis. Hai pugnalate alle spalle, leccaculo intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (Cosa che io non sarei mai in grado di fare)". Quindi oggi ti dico, continua a fare il tuo lavoro con lo stesso sorriso che hai in questa foto perché a differenza di tanti altri forse me compreso, tu ami davvero questo lavoro a tal punto da non considerare luoghi e persone, tu lo ami a prescindere e sempre il tuo lavoro brillerà perché lo fai con il cuore.

Andreas ha poi aggiunto:

" Scrivo questo perché so che oggi con l’inizio di una nuova edizione di Amici, programma nella quale hai svolto il tuo lavoro e hai ricoperto un ruolo per 10 anni, può farti strano non vederti lì e un incoraggiamento anche pubblico può far piacere. Sono qui a sostenerti quindi e a dirti che il “cambiamento” nella vita può solamente portarci ad esplorare qualcosa in più di noi e se quello che hai scoperto fino ad oggi è stato tanto, pensa quanto altro hai ancora da dare e fare".

