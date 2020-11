Amici, Irama pronto per la Nozze con la fidanzata Victoria Stella Doritou: l'Indiscrezione

Gossip TV

Il vincitore di Amici, Irama, è pronto a convolare a nozze con la sua amatissima fidanzata Victoria? Un'indiscrezione lascia i fan senza parole.

Irama è uno dei volti più amanti di Amici nonché vincitore di Amici Speciali. Mentre le sue canzoni spopolano, sembra che l’artista sia pronto a compiere il grande passo e convolare a nozze con l’amata fidanzata Victoria Stella Doritou.

Amici, Irama pronto per il grande passo?

Le sue canzoni scalano le vette delle classifiche italiane e, sebbene lui non ami definirle tormentoni, c’è da dire che chi le ascolta non riesce più a levarsele dalla mente. Ritmo, melodia incalzate e una vocalità di indubbia qualità hanno reso Irama un cantante di successo. L’artista è stato lanciato da Maria De Filippi, grazie alla partecipazione ad Amici che lo ha visto vincitore. Pochi mesi fa, Irama è tornato sul palco dell’amato talent show di Canale5 per partecipare ad Amici Speciali, trionfando nuovamente sui colleghi e contribuendo a raccogliere fondi da devolvere in favore della lotta al Coronavirus. Mentre la carriera del cantante raggiunge picchi vertiginosi, la sua vita privata sembra procedere a gonfie vele. Nel 2019, Irama ha conosciuto Victoria Stella Doritou a Parigi ed ha perso la testa per la bellissima modella. I due fanno coppia fissa da diverso tempo e hanno deciso di convivere a Milano, proprio pochi mesi prima dello scoppio della pandemia. La convivenza forzata, durante il lockdown, ha unito ancora di più Victoria e Irama che ora sembrano pronti per il grande passo.

Amici, Irama sposa la fidanzata Victoria: l'indiscrezione

Stando all’indiscrezione lanciata dal settimanale ‘DiPiù Tv’, infatti, il cantante e la modella sarebbero prossimi alle nozze: “Irama è cambiato da quando nella sua vita è entrata Victoria Stella. Le voci di matrimonio sono sempre più insistenti”. Pochi mesi da, il vincitore di Amici ha accettato l’invito della sua compagna e si è recato in Grecia per conoscere i suoceri, rendendo questa relazione ufficiale agli occhi di tutti. I fan di Irama sperano di vederlo, elegante e bohémien, al suo matrimonio sebbene il cantante non abbia ancora confermato l’indiscrezione. Nel frattempo, fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici. La data di debutto non è ancora stata fissata, ma si parla di dicembre 2020, mentre è certo che il day-time del talent lascerà Real Time per approdare a Mediaset costringendo la rete a modificare nuovamente il palinsesto. Grandi novità anche tra i banchi dei professori che, dopo l’addio di Timor Steffens e la latitanza di Veronica Peparini, subiranno un cambiamento: Lorella Cuccarini potrebbe essere una nuova prof e il pubblico ha accolto in modo positivo questa novità.

