Amici, ex vincitore racconta i suoi problemi economici: "Il mio conto in banca era in rosso, mi sono finto un altro.."

A raccontare la sua drammatica vicenda e i problemi economici da cui è stato afflitto è un ex vincitore di Amici. Vediamo insieme cosa ha rivelato.

Uno degli ex vincitori di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha rivelato di aver avuto gravi problemi economici, che lo hanno spinto a scelte discutibili di cui oggi si pente.

Amici, ex vincitore rivela i gravi problemi economici di cui ha sofferto

L'ex vincitore in questione è Gerardo Pulli, vincitore dell'edizione del 2011/2012 di Amici (la stessa dell'attuale giudice di questo Serale, Giuseppe Giofrè) e allievo preferito di Mara Maionchi. Dopo il successo che seguì alla vittoria del talent, di Pulli si sono perse le tracce, tanto che nessuno ha più sentito parlare del cantante. In un'intervista per un format di Youtube, Gin Talkin, l'ex vincitore ha raccontato la sua drammatica storia. Il cantante ha rivelato che dopo la vittoria ad Amici è iniziato per lui un periodo nero, in cui ascoltava a ripetizione i dischi ma non scriveva più. Inoltre, i gravi problemi economici in cui era precipitato non aiutavano la sua salute mentale:

"Avevo finito tutti i soldi di Amici, tutto ciò che avevo guadagnato l'avevo speso. Ero arrivato ad avere 400 euro in banca. Poi ho chiuso il conto portando i contanti"

Dopo aver firmato un contratto discografico, in seguito alla sua vittoria ad Amici, Pulli non spiccò il volo perché non portò a termine le canzoni richieste e finì col far scadere il contratto stipulato. Una sorta di depressione si era impadronita di lui, al punto da spingerlo a fingersi un'altra persona e ingannare i suoi datori di lavoro:

"Se dovevo fare una cosa, prendevo tempo. Non trovavo più motivi per fare quello che facevo, ero l'antagonista di me stesso e sabotavo tutto ciò che facevo. Mi sono anche finto un altro. Se è vero che ho truffato il mio produttore per mesi fingendomi un manager italo danese? Sì. Se è vero che ho fatto il traslocatore fingendomi rumeno? Sì. Ho fatto anche l'Uber driver. Avevo due telefoni con più sim. Io non l'ho fatto per prendere in giro il produttore. Parlavo con la voce più bassa per non farmi riconoscere."

La svolta è arrivata nel 2017, quando ha iniziato a firmare i testi di diversi cantanti del panorama italiano e pian piano è tornata anche la voglia di scrivere per sé stesso e delle proprie canzoni. Ora, ha dichiarato, a breve uscirà un suo albumo, un doppio disco dal doppio titolo San Michele e Arkangelo.

