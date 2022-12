Amici, ex amatissimo allievo rivela: "Tifo per Maddalena Svevi, l’ho vista cambiata sia a livello umano che artistico"

Gossip TV

Tommaso Stanzani torna a parlare di Amici e rivela di fare il tifo per la ballerina Maddalena Svevi.

Maddalena Svevi è una delle protagoniste indiscusse della ventiduesima edizione di Amici. A commentare il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi, caratterizzato dall'amicizia speciale con Mattia Zenzola, ci ha pensato il ballerino ed ex allievo della maestra Alessandra Celentano, Tommaso Stanzani.

La rivelazione di Tommaso Stanzani su Maddalena Svevi

In occasione dello spettacolo Bulli Stop-Christmas Show, Tommaso Stanzani ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici e non solo. Interpellato sui protagonisti della nuova edizione del talent show di Canale 5, il ballerino ha rivelato di fare il tifo per Maddalena Svevi:

Non sto seguendo molto l’edizione per i vari impegni. Ad Amici non posso che tifare per Maddalena che è la mia sorellina. A prescindere dai risultati l’ho vista cambiata sia a livello umano che artistico. Mi auguro che rimanga dentro il più a lungo possibile perché se lo merita tanto...

Leggi anche La confessione di Alex

A proposito della sua esperienza nella scuola di Amici, Tommaso ha dichiarato:

Quando sono uscito da Amici ero abbastanza benvoluto dal pubblico. Non ho capito poi cosa sia successo ma dopo qualcosa è cambiato. Ho iniziato a ricevere critiche anche molto forti che hanno riguardato non solo me ma anche la mia famiglia. Per questo motivo ho deciso di prendere le distanze dai social. Mi sono reso conto che quella non era la vita reale e siccome sono una persona molto sensibile alcune parole mi hanno fatto male. Ad oggi se ricevo qualche commento sgradevole preferisco farmi una risata con Martina Miliddi che ha condiviso con me la stessa esperienza. Anche lei ha ricevuto insulti ingiustificati considerando che è una ragazza che si impegna.

Scopri le ultime news su Amici.