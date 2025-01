Amici, è finita la storia d'amore tra due ex allievi del talent show: la segnalazione sui social

Gossip TV

La storia d'amore tra i due ballerini Santo Giuliano e Andreina Caracciolo è giunta al capolinea: le ultime indiscrezioni sulla storica coppia nata nella scuola di Amici.

È finita la lunga storia d'amore tra i ballerini Santo Giuliano e Andreina Caracciolo. Stando a un'indiscrezione riportata da Deianira Marzano, i due ex volti di Amici, il talent show giunto alla sua 24esima edizione, si sarebbero lasciati ad un passo dal fatidico sì.

Santo Giuliano e Andreina Caracciolo si sono lasciati

Cresce l'attesa per il ritorno di Amici 24. Con la registrazione fissata per giovedì 9 gennaio 2025, la nuova puntata del pomeridiano andrà in onda la prossima domenica 12 gennaio alle 14 su Canale 5. Il daytime, invece, riprenderà martedì 7 gennaio e mostrerà tutto quello che è accaduto nella scuola prima della pausa natalizia.

Come riporta Isa e Chia, intanto sui social si mormora che sarebbe giunta al capolinea la storia d'amore tra due ex volti del talent show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Santo Giuliano e Andreina Caracciolo. Lui è uno dei ballerini professionisti del Serale di Amici. Entrato nella scuola nel 2006, ha sempre dato prova del suo grande talento, intraprendendo nel corso degli anni interessanti collaborazioni, come quella con il famoso Daniel Ezralow, Katy Perry e Laura Pausini. Oggi è un affermato coreografo.

La notizia della rottura arriva come un fulmine a ciel sereno, considerano che Santo aveva fatto una romantica proposta di matrimonio fronte mare appena un anno fa alla sua amata Andreina. Stando a quanto riportato Deianira Marzano, secondo un’indiscrezione di un utente, i due si sarebbero lasciati ad un passo dal fatidico sì:

Invece si sono lasciati Santo Giuliano e Andreina Caracciolo, ex ballerini di amici, coreografo lui ora e lei sempre ballerini e lui proprio a gennaio 2024 le aveva fatto la proposta di matrimonio in Messico. Non so cosa sia successo ma è da settembre che non appaiono più assieme. Che peccato. Stavano assieme almeno da 15 anni. Erano una bellissima coppia.

La classe di Amici 24

L'ultima pomeridiano di Amici 24, andato in onda domenica 22 dicembre su Canale 5, ha visto l'eliminazione inaspettata della ballerina Teodora. La giovane e talentuosa allieva di Deborah Lettieri ha perso la sfida giudicata da Marcello Sacchetta ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Con l'uscita di scena di Teodora, i talenti della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; SenzaCri, Luk3 e Mollenbeck del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Ilan Muccino, Deddé e TrigNO del team di Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca e Dandy del team di Deborah Lettieri; Alessio e la new entry Giorgia del team di Emanuel Lo. L'appuntamento con il talent show è per domenica 12 gennaio 2025.

