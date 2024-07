Amici 24, Giusy Ferreri sarà una delle insegnanti di canto della prossima edizione? Spunta un'indiscrezione

Gossip TV

Giusy Ferreri sarà una delle insegnanti di canto di Amici24? Spunta un'indiscrezione

A settembre ripartirà la Amici di Maria De Filippi, il talent giunto alla sua ventiquattresima edizione. E sul web si è diffusa un'indiscrezione riguardo la presenza di una nota cantante che potrebbe entrare presto nel corpo docenti della scuola di Canale5: stiamo parlando di Giusy Ferreri.

Amici 24, Giusy Ferreri prossima insegnante nella scuola? Spunta un'indiscrezione

Manca ancora più di un mese alla riapertura delle porte dlla scuola di Amici 24, eppure, sul web sono iniziati già a circolare i primi rumors sui professori che faranno parte del corpo docenti. Secondo un'indiscrezione, lanciata dall'esperto di gossip Amedeo Venza, nella prossima edizione del programma Fascino di Canale5 potrebbe arrivare una cantante molto popolare a prendere il posto di un prof di canto.

Secondo il gossipparo si tratterebbe di Giusy Ferreri, che andrebbe a sostituire Anna Pettinelli, destinata a lasciare il programma:

"Trattativa in corso per Giusy Ferreri che approderà ad Amici come insegnante di canto"

Al momento si tratta solo di un'indiscrezione, ma non è la prima volta che il nome di un'ex concorrente di un talent - sebbene in questo caso Giusy Ferreri sia stata un'ex protagonista di X Factor - sia menzionata tra i possibili nuovi prof di Amici. Nelle precedenti edizioni non erano mancate indiscrezioni, poi smentite, su Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, pronte a tornare nella scuola come insegnanti, così come da qualche anno si vocifera che anche Elena D'Amario possa salire in cattedra come insegnante di ballo.

Amici 24, tutto ciò che sappiamo sulla nuova edizione del talent!

Tra i professori della prossima edizione che potrebbero non tornare sono saltati fuori i nomi di Emanuel Lo e di Anna Pettinelli, mentre per Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini - che ha già confermato la sua presenza - e Raimondo Todaro è data oramai per assicurata la partecipazione anche per l'edizione numero ventiquattro.

Tuttavia, un altro rumor, riportato da Isa&Chia, svela che anche Todaro potrebbe essere in procinto di abbandonare la scuola e che i ruoli di insegnanti di ballo lasciati vuoti da lui e dal compagno di Giorgia potrebbero essere presi da Elena D'Amario e da un altro ex allievo del programma, Adriano Bettinelli, che partecipò all'edizione del 2009.

Scopri le ultime news su Amici