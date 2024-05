Amici, Andreas Muller sbotta sui social: "State sempre lì a rompere le scatole?!"

Gossip TV

L'ex ballerino di Amici, Andreas Muller, è tornato a sfogarsi sui social dopo l'ennesimo attacco sul suo comportamento come padre. Ecco cosa è successo!

L'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Andreas Muller, è tornato a sfogarsi sui social dopo l'ennesimo attacco a come lui e la compagna Veronica Peparini scelgono di vivere la loro genitorialità e occuparsi delle gemelline Penelope e Ginevra. Il ballerino è già intervenuto diverse volte, a causa di commenti negativi ricevuti dagli haters, ma questa volta, sembra davvero aver perso le staffe!

Amici 23, Andreas Muller sui social: "Se per voi sono un padre di m****, me ne farò una ragione"

Andreas Muller e Veronica Peparini sono diventati genitori, qualche mese fa, delle due gemelline Penelope e Ginevra. La coppia si è conosciuta nella scuola di Canale5 e, nonostante le difficoltà e la differenza d'età, ha superato tutto stando insieme, amandosi con forza e costruendo una bellissima famiglia insieme. Il ballerino è diventato papà di due gemelline e non ha mai nascosto la sua gioia sui social, condividendo anche il nuovo percorso da neo papà, alle prese con le piccole.

Ed è proprio a causa della condivisione di un momento in famiglia che Andreas Muller è stato di nuovo attaccato sui social. A quanto pare, alcuni followers hanno criticato aspramente il suo comportamento come padre e il ballerino ha perso le staffe, lasciandosi andare a un lungo sfogo sui social. La causa è dovuta a un particolare che i followers hanno notato, quando Muller ha pubblicato delle stories sui social, in cui appariva con Veronica Peparini, le piccole Penelope e Ginevra e gli altri figli della coreografa, Daniele e Olivia.

I fan hanno notato che Penelope e Ginevra erano dentro l'ovetto durante i vari spostamenti: la famiglia Muller-Peparini, infatti, si è spostata prima in treno e poi in taxi e vedere le bambine senza il seggiolino ha portato i fan a sottolineare a Muller che quello non era il modo corretto di portare in giro delle neonate e che doveva fare molta attenzione.

Amici 23, lo sfogo sui social di Andreas Muller!

Questo ennesimo attacco ha infastidito Andreas Muller: già in altre occasioni, infatti, sia lui che la compagna sono stati tacciati di non essere molto attenti con le loro bambine e spesso Muller si è trovato a doversi difendere dalle accuse che gli venivano rivolte. Tuttavia, questa volta, il ballerino non è riuscito a mantenere un tono pacato e ha deciso di rispondere per le rime ai suoi haters.

In un lungo sfogo sui social, Muller ha dichiarato che è davvero ridicolo che tutti sui social si improvvisino tuttologi e abbiano consigli non richiesti su come comportarsi con i figli degli altri. Inoltre, ha invitato i fan a non seguirlo più sui social, visto che non erano in grado di non commentare con così tanta cattiveria qualsiasi suo gesto:

"A me questa vostra ossessione di fare i maestrini di ogni cosa sui social e di seguire le persone solo per dargli contro non so se mi fa più ridere o tenerezza. Non si tratta del diritto di parola e di pensiero si tratta che almeno qui potete scegliere cosa vedere o meno! C**** è la stessa cosa della televisione, cambiate canale! Detto ciò io sono uno a cui piace rispondere e confrontarsi quindi a tal proposito rispondo al vostro problema di oggi: la sicurezza in auto"

Lo sfogo di Muller è proseguito con una forte affermazione: i followers dovevano imparare a pensare alla sicurezza dei rispettivi figli, perché lui era perfettamente in grado di badare alle sue figlie:

"Poi che sia sicuro o meno sono fatti miei! Voi pensate alla vostra sicurezza e a quella dei vostri cari che a quella delle mie figlie ci penso io! Non sono i vostri figli a dover viaggiare con me, sono le mie e so quello che faccio e quello che sono obbligato a fare, quindi potete dormire sonni tranquilli. E se per questo agli occhi di qualcuno sono un padre di m**** sopravviverò lo stesso e me ne farò una ragione."

Infine, ha promesso che avrebbe risposto solo ai commenti e messaggi di natura positivi, perché dato che avrebbe continuato a condividere la vita delle sue figlie sui social, sicuramente sarebbero arrivati altri commenti negativi:

"Da domani comunque mi impegnerò a rispondere solo ai messaggi belli e positivi giuro. Anche perché ogni giorno sarà sempre peggio visto che le fasi dei neonati sono tantissime… Pensa quanto dovrete rompere i cog**oni ancora. Immagina quanto una delle mie figlie dirà: ‘Oh c****’ … Probabilmente me la porteranno via…"

