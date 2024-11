Amici, Alice Bellagamba in dolce attesa: le foto con il pancione

Gossip TV

L'ex allieva di Amici Alice Bellagamba ha annunciato di essere in dolce attesa e ha postato le prime foto con il pancione.

L'ex allieva di Amici di Maria De Filippi, Alice Bellagamba, ha annunciato con un post sui social di essere in dolce attesa del suo primo figlio con il compagno Leonardo Plebani, con cui ha intrapreso una relazione dopo la separazione da Andrea Rizzoli. Gli scatti del pancione hanno fatto il giro del wb e immediati sono arrivati gli auguri di diversi ex protagonisti legati al talent show di Canale5.

Amici, Alice Bellagamba annuncia di essere in dolce attesa del primo figlio

Con un tenero post sui social, l'ex allieva Alice Bellagamba ha rivelato di essere incinta del suo primo figlio: stando alle emoji di un cuore azzurro associate alla caption "benvenuto secondo trimestre", il piccolo sarà un maschietto. I primi scatti che hanno svelato che la coreografa di Amici è in dolce attesa sono apparsi qualche giorno fa: una foto nella quale Alice accarezza la pancia e si chiede se sarà un bambino o una bambina.

Poi, poche ore fa, un'altra foto, che svela che l'ex allieva del talent è entrata nel secondo trimestre di gravidanza e che il suo bambino sarà un maschio. Il primo figlio per la coppia, che si è conosciuta dopo la fine del matrimonio con Andrea Rizzoli, naufragato nel 2016 a meno di due anni di matrimonio. L'ex allieva ha raccontato di aver iniziato già mesi dopo la luna di miele ad avvertire le prime ansie e che si era resa conto ben presto di non provare più nulla per il marito, se non affetto e stima, troppo pochi per poter continuare un progetto di vita insieme.

Dopo di lui, Alice Bellagamaba ha conosciuto l'attore Daniele Bondì e con lui ha avuto una breve storia, finita presto e a cui è seguito l'amore con Leonardo Plebani, con cui ha deciso di costruirsi una famiglia.

Amici, il percorso di Alice Bellagamba dopo il talent

Nata ad Ancona nel 1987, Alice Bellagamba ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi nel 2008 e da lì ottiene grande fama, conquistando il quarto posto nel programma di Canale5. In seguito torna ad Amici per partecipare ad altri eventi che sono collegati al programma, come Amici - La sfida dei talenti e l'Amici Tour.

A un'avviata carriera come ballerina e coreografa, Alice affianca anche un percorso nel mondo della recitazione. Prende infatti parte a diverse fiction con Il ritmo della vita, Anna e i Cinque, Provaci ancor Prof, Maria di Nazareth e Don Matteo.

Oltre al piccolo schermo, è anche in diversi lungometraggi, come Welcome Home - Uno sconosciuto a casa e Le gida nel silenzio. La sua carriera di coreografa la spinge ad aprire una compagnia di ballo, la Balletto delle Marche, e a inaugurare una scuola di ballo ad Ancona.

