Amici, Aka7even ha una nuova fiamma ed è imparentata con LDA!

Il cantante Aka7even si è mostrato con la nuova fiamma: la ragazza in questione è, inoltre, imparentata con LDA, altro cantante della fucina di talenti di Amici. Ecco di chi si tratta.

Aka7even, cantante uscito dal talent show di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, sembra aver trovato un nuovo amore. Dopo la fine della storia con Martina Miliddi, infatuatasi di un altro concorrente del talent, il cantante è rimasto single per molto tempo, eccezion fatta per il flirt con la velina di Striscia la Notizia Cosmary Fasanelli. Ma, ora, il giovane artista ha ritrovato l'amore ed è con un volto che i fan del programma potrebbero già conoscere...perché imparentato con LDA.

Amici, LDA e Aka7even innamorati delle sorelle Galluccio

Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato che LDA, figlio del cantante Gigi D'Alessio e artista del talent di Amici, ha trovato l'amore accanto a Miriam Galluccio, giovane napoletanta di 20 anni, con cui è stato fotografato. Ebbene, sembra che la nuova fiamma di Aka7even sia non solo la sorella di Miriam, ma addirittura la gemella della fidanzata di LDA e si chiama Francesca Galluccio.

Così, i due cantanti oltre ad aver partecipato allo stesso talent si trovano a essere imparentati e con due ragazze che sono anche delle star su TikTok: hanno, infatti, un profilo in comune che ha raggiunto i 50mila followers. Al momento, nessuna delle due coppie ha voluto rivelare le circostanze in cui si sono conosciuti, né da quanto tempo si frequentano. Per San Valentino, LDA e Miriam Galluccio hanno trascorso una breve vacanza a Londra, dopo l'esperienza a Sanremo, durante la quale Miriam è stata sua grande fan e lo ha sostenuto con molto affetto.

