Amici 24, scatta il bacio tra due allievi? Spunta un'indiscrezione!

Secondo un recente rumor, tra due allievi di Amici 24 sarebbe scattato il bacio: ecco di chi si tratta!

Nella scuola di Amici 24 starebbe nascendo una nuova coppia? Questo è il rumor che ha iniziato a circolare nelle scorse ore, dopo che è stata diffusa un'indiscrezione su due allievi e su un bacio che si sarebbero scambiati. Gli interessati sarebbero Alessia Pecchia, allieva di latino della squadra di Alessandra Celentano, e Luk3, cantante della squadra di Lorella Cuccarini.

Amici 24, Alessia e Luk3 si sono baciati? L'ultima indiscrezione

A rivelare di questo bacio tra Alessia e Luk3, non ripreso dalle telecamere, è stato il gossipparo Amedeo Venza. L'esperto di gossip, infatti, aveva anticipato nella giornata di mercoledì 13 novembre, di avere uno scoop su due allievi dell'attuale edizione del talent di Maria De Filippi. Solo nel pomeriggio di ieri, giovedì 14 novembre, Venza ha rivelato di aver ricevuto una segnalazione e che i protagonisti del rumor erano Alessia Pecchia e Luk3.

Sui social, Venza ha riportato che tra i due allievi di Amici 24 sarebbe scattato il bacio a telecamere spente e che i due sarebbero stati avvistati da un'addetta che lavora nell'hotel di fronte agli studi dove si registra il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi: "Due protagonisti di Amici si sarebbero baciati dietro le telecamere. Sta nascendo una nuova coppia nella scuola di Amici? La ballerina Alessia e il cantante di ”Parigi in motorino" Luk3 si sarebbero baciati durante una pausa pomeridiana. A vederli una persona che lavora nell’hotel di fronte agli studi dove registrano il pomeridiano."

A detta dell'esperto di gossip, in realtà, molti utenti avevano già notato che tra la ballerina di latino e il cantante della squadra di Lorella Cuccarini si era creata una forte intesa. E tutto era iniziato con quel bigliettino anonimo rivolto a Luk3 che - è poi stato scoperto - aveva scritto proprio Alessia.

Amici 24, l'interesse di Alessia per Luk3: la ballerina era l'autrice del biglietto anonimo

Durante le prime settimane della nuova edizione del talent di Canale5, agli allievi di Amici era stato chiesto di scrivere messaggi e dediche ai propri compagni, magari con delle prime impressioni o pensieri che volevano dedicare loro. Oltre a Rebecca, che ha ricevuto una dichiarazione da Vybes, che l'ha lasciata alquanto sorpresa, visto che i due non si erano mai parlati, a far scalpore era stato anche un dolce bigliettino che Luk3 aveva ricevuto e che era stato scritto da qualcuno che aveva preferito non rivelare la sua identità.

Il messaggio rivelava che l'autrice del biglietto sentiva una forte affinità con Luk3, al punto che sentiva di esserne quasi spaventata. Il biglietto proseguiva poi con una dolce dedica, nella quale l'autrice dichiarava che Luk3 le era molto caro e che avvertiva nei suoi confronti sentimenti che la confondevano e mettevano in subbuglio: "Il nostro essere così tanto simili, a volte, mi spaventa. Sei una persona speciale per me e averti vicino a volte mi crea scompiglio e mi confonde".

Immediata era scattata negli allievi la curiosità su chi potesse essere l'autrice del misterioso biglietto e convinti che si trattasse di Alessia le avevano teso una piccola trappola. Ingenuamente, la ballerina aveva confessato, senza neppure rendersene conto, di essere stata lei a scrivere il biglietto. E da lì sembra proprio che tra i due allievi sia scattato qualcosa di molto di più di una semplice amicizia.

