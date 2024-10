Amici 24, Nicolò riceve i complimenti da Noemi per una cover della sua canzone e si emoziona (VIDEO)

Gossip TV

Nicolò è uno degli allievi di Amici 24 e nella puntata di domenica si è esibito nella gara delle cover con un pezzo di Noemi. La sua esibizione è piaciuta molto alla cantante che gli ha rivolto alcuni complimenti che lo hanno emozionato!

Tempo di prime soddisfazioni per gli allievi della ventiquattresima edizione di Amici: nella classe di Amici 24, infatti, il giovane Nicolà ha ricevuto i complimenti di Noemi per la sua interpretazione di Sono solo parole nella gara delle cover della puntata andata in onda domenica 13 ottobre su Canale5.

Amici 24, Noemi si complimenta con Nicolò Filippucci per la sua cover

La gara è stata giudicata da Fiorella Mannoia che si è complimentata con il giovane artista, nonostante Rudy Zerbi avesse per lui qualche appunto. E non è stata l'unica star della musica ad aver apprezzato la cover cantata da Nicolò. Come mostrato nel daytime di oggi, giovedì 17 ottobre, il cantante ha ricevuto anche i complimenti da Noemi, autrice del brano da lui portato in puntata.

Convocato in sala relax, Nicolò ha visto sullo schermo il messaggio pubblicato sui social da Noemi: l'artista ha ripostato il video della cover di Nicolò, pubblicato dalla pagina ufficiale del talent show di Maria De Filippi e ha aggiunto un breve commento: "Bravissimo", con tanto di emoji di un cuore. Un messaggio che ha emozionato molto Nicolò e ha scatenato l'entusiasmo anche dei suoi compagni.

L'allievo ha commentato così le parole di Noemi:

"Lei è la mia infanzia, tutto, la amo! Il fatto che sia l'artista di quella canzone è stupendo, non ci credo. Ma lo posso stampare, così lo metto in camera?"

Detto fatto, la produzione è intervenuta e ha permesso al ragazzo di avere il commento di Noemi stampato su un foglio che il ragazzo ha poi appeso in camera.

Amici 24, ecco chi sono gli allievi di questa edizione

Dopo l'addio di Gabriel e l'eliminazione di Alena, a cui è subentrata Chiamamifaro, la classe di Amici 24 è così composta: Diego Lazzari, Vybes, Chiamamifaro, TrigNO, Niccolò, Senza Cri, Luk3 e Ilan Muccino, mentre i ballerini sono Teodora, Rebecca, Alessia, Daniele, Chiara, Alessio e Sienna.

Per questa edizione riconfermato il corpo docenti con Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Dopo l'addio di Raimondo Todaro il suo posto è stato preso da Deborah Lettieri.

