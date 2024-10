Amici 24, Luk3 riceve un compito da Anna Pettinelli: "Avevo visto del potenziale in te, ma ora è scomparso" (VIDEO)

Gossip TV

Luk3 ha ricevuto da Anna Pettinelli un compito, con una lettera che non ha mancato di suscitare il fastidio della sua insegnante, Lorella Cuccarini. Ecco cosa è successo nel daytime di Amici 24!

Nel corso del daytime di Amici 24 andato in onda ieri, giovedì 24 ottobre 2024, Anna Pettinelli ha convocato Luk3 in studio per vederne l'esibizione visto il nuovo compito che gli aveva assegnato. Presente anche la sua insegnante Lorella Cuccarini, che non ha trattenuto un certo fastidio alle parole che la lettera conteneva.

Amici 24, Luk3 riceve un compito da Anna Pettinelli: "Avevi un entusiasmo che ora è scomparso, vediamo se riesci a farmi ricredere"

Se il compito assegnato al giovane artista, una cover di Closed Eyes di Ed Sheeran, poteva metterlo in difficoltà a causa della barriera linguistica, vista la sua scarsa conoscenza dell'inglese, ciò che ha davvero preoccupato Lorella Cuccarini è stata la lettera che Anna Pettinelli ha allegato al compito a infastidirla di più.

Nella lettera, infatti, la speaker dichiarava che ai provini era rimasta particolarmente colpita dalla bravura e dall'entusiasmo di Luk3, ma che questo suo talento è svanito nel corso delle prime puntate, tanto che lei ha dubitato del suo giudizio. La professoressa di canto si è interrogata se non fosse successo qualcosa che ha portato Luk3 a diventare così "inefficace e insicuro". Con questo compito, ha poi concluso l'insegnante, spera che Luk3 le faccia cambiare idea e le provi che, dopotutto, il suo talento non è stato un abbaglio.

Lorella Cuccarini ha terminato di leggere la lettera e ha commentato che il compito in sé è qualcosa di molto utile, perché permette ai ragazzi di potersi esibire in puntata una volta in più. Tuttavia, non ha apprezzato la lettera che Anna ha indirizzato al cantante, perché le sembra che in realtà contenga un'accusa implicita: che Luk3 ha sbagliato la scelta della sua insegnante, visto che nel giro di due settimane ha avuto un calo così drastico:

"Devo dire allora che Luk3 ha fatto bene a venire in squadra con me, visto quello che gli stai dicendo, Anna. Tu pensi forse che io con i miei allievi non ci parli, se hanno problemi? Il percorso è lungo, non puoi dare un giudizio dopo solo 2 puntate"

Alla fine, Luk3 si esibisce e a detta della speaker la sua esibizione è stata discreta, perché si è notato il suo impegno e la sua padronanza del pezzo. oi Anna cita la performance in puntata, con Se bruciasse la città, che Elisa aveva giudicato molto buona e che, invece, a detta di Anna Pettinelli è stata terrificante. Luk3 interviene e con molta calma ringrazia la professoressa e dice che invece a suo dire in puntata si era sentito a suo agio con la canzone.

Amici 24, Alesssandra Celentano contro Deborah Lettieri

Non si placano le frecciatine e la tensione tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Le due insegnanti di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi, infatti, sono state le protagoniste, insieme alle loro allieve, di alcuni daytime piuttosto accesi.

Dopo che la Maestra aveva sottoposto tutte le ballerine a una prova di versatilità, stilando una classifica con i voti anche dei professionisti nei rispettivi stili, Deborah Lettieri aveva deciso di ribattere con un altro compito e aveva definito Celentano una "guru della danza" che si arrogava il diritto di giudicare le allieve altrui. Perciò, per contraccambiare, aveva anche lei affidato un compito e poi dato dei voti che avevano ribaltato la classifica.

Nel daytime di giovedì 24 ottobre 2024, Alessandra Celentano ha deciso di convocare Alessia e Chiara, le sue ballerine, per commentare i voti assegnati dalla collega. Secondo quanto detto dalla Maestra, la classifica e i voti assegnati da Deborah erano del tutto disonesti e ha aggiunto che se l'intento di Deborah Lettieri era quello di sminuire il suo compito e mettere in luce Rebecca e Teodora (che con la maestra Celentano avevano ottenuto voti molto bassi anche nel rispettivo stile di ballo), allora, ci era riuscita.

