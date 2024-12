Amici 24, le pagelle della puntata di domenica 15 dicembre: Alessia arrogante, Raimondo Todaro conquista

Gossip TV

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi nell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della dodicesima puntata del fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 15 dicembre 2024, su Canale 5 è andata in onda la dodicesima puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra cambi di squadra inaspettati, provvedimenti disciplinari e accesi confronti in studio, ecco le nostre pagelle!

Alessia: Voto 4 (L'intoccabile!)

Alessia non perde occasione per mettersi sul piedistallo, ma nella puntata di ieri di Amici 24 ha esagerato. La giovane latinista ha sicuramente un'energia pazzesca e travolgente, ma il suo modo di fare arrogante e spocchioso ha stancato un pò tutti. "Sto scrivendo un nuovo capitolo, non c’è mai stata una campionessa di solo prima di me" ha affermato l'allieva rispondendo a una critica mossa dal giudice Raimondo Todaro. Un consiglio cara Alessia: nella vita ci vuole più umiltà!

Raimondo Todaro: Voto 8 (L'ex professore di Amici torna al top)

L'ospitata di Raimondo Todaro era attesissima e non ha deluso le aspettative. Il coreografo e ballerino è tornato ad Amici come giudice della gara di danza e, non appena ha commentato l'esibizione di Alessia, ha scatenato la polemica, prendendosi risposte e velenose frecciate dalla stessa allieva, dalla maestra Celentano e addirittura dal professionista Alberto. Ad ogni modo, la sua classifica di ballo non ci è dispiaciuta, anzi. Raimondo è stato sincero e coerente!

Alessandra Celentano: Voto 9 (Protagonista indiscussa della puntata)

Nella scuola di Amici 24 è arrivata puntuale la punizione per il terribile stato della casetta. A fare l’ispezione è Alessandra Celentano, che si è detta sconvolta dalla sporcizia trovata nelle camere dei ragazzi. Affiancata da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, la maestra Celentano ha deciso di punire tutti i suoi allievi mandandoli in sfida. Dopo un lungo dibattito, nel quale "la preside" Alessia ha giocato un ruolo importante, i virtuosi della pulizia si sono salvati. Non solo provvedimenti, Alessandra si è resa protagonista anche di uno scontro (inevitabile) con il suo ex collega Raimondo Todaro. Insomma, non ce n'è per nessuno, è lei la vera regina della scuola!

Ilan: Voto 6 (Un nuovo inizio per Ilan)

Puntata davvero tosta per Ilan, che ha scoperto in studio di dover lasciare il suo posto a Jacopo Sol. La settimana passata infatti non è stata sufficiente per convincere Rudy Zerbi, che ha deciso di mettere un punto al suo percorso. E proprio qui è arrivato il colpo di scena! Anna Pettinelli ha colto la palla al balzo per prendersi il cantante nel suo team: "Ci sono stati momenti buoni e altri meno, ma una persona che scrive come te ad Amici serve e io non voglio lasciarti andare". Ma invece che prendere questa scelta come un nuovo inizio, il figlio d'arte ha preferito continuare a lamentarsi del trattamento ricevuto dal professore di canto della scuola, accusandolo non averlo valorizzato con le varie assegnazioni. Ilan dai retta a Maria, vai avanti!

Luk3: Voto 7 (La rivincita del giovane cantante)

Luk3 sta migliorando e probabilmente di questo deve ringraziare solo ed esclusivamente la sua coach Lorella Cuccarini, che non ha mai smesso di credere in lui. Sarà forse perché non c’era nessuna sfida ad attenderlo o semplicemente perché alla fine Luca ci sta finalmente cominciando a credere anche lui nel suo talento. Bravo, continua così.

