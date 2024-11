Amici 24, le pagelle dell'ottava puntata del talent show di Canale 5: l'ingresso di Antonia fa tremare tutti!

Gossip TV

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi nell'ultimo appuntamento pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle dell'ottava puntata del popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 17 novembre 2024, su Canale 5 è andata in onda l'ottava puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del talent show di Maria De Filippi? Tra nuovi ingressi, grandi rivelazioni e polemiche, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di domenica 17 novembre

Alessia: Voto 5 (Alessia sei brava, ma "anche meno")

Alessia è stata la protagonista indiscussa dell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24. Dopo l’ultimo posto in classifica di settimana scorsa e la punizione esemplare sua e di alcuni compagni per essersi presentati impreparati a lezione, la latinista è stata chiamata in studio per affrontare la sfida contro Antonio, ballerino talentuoso di danze latine che l’allieva della maestra Celentano ha definito "il meno peggio di quelli che ho visto". Senza nulla togliere al suo talento, ma dovrebbe imparare a essere un pò più umile. Ai fan della trasmissione, infatti, non è per niente piaciuto il suo atteggiamento a tratti spocchioso e arrogante. Alessia sei brava, ma non esagerare. Fuori è pieno di talenti e il mondo della danza lo sa!

Rudy Zerbi: Voto 4 (L'incoerenza di Rudy Zerbi ha stancato!)

Pur riconoscendo i miglioramenti di Diego Lazzari, Rudy Zerbi ha deciso di sostituirlo con Antonia. Il giovane cantante e tiktoker è stato scaricato dal suo coach, ma allo stesso tempo gli è stato offerto un banco da parte di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli e ora dovrà scegliere con chi collaborare. Ma era veramente necessario tutto questo? Se il ragazzo non andava bene sin dall'inizio per le varie dinamiche del talent show, perché sceglierlo? I teatrini dei professori a discapito degli allievi hanno stancato tutti!

Tananai: Voto 7 (Tananai è il giudice perfetto)

Tananai si è dimostrato un giudice onesto, equilibrato e giusto. Il giovane e amatissimo cantautore, che ha presentato in studio il suo nuovo singolo Booster, è riuscito a fare delle critiche costruttive, senza mai offendere e sminuire i ragazzi in gara. Bravo!

Antonia: Voto 8 (La nuova allieva promette bene..bel colpo per Zerbi!)

Grande personalità e presenza scenica. Antonia si è presentata ad Amici conquistando tutti. Sia nella sfida con Diego che nella gara si è distinta per la sua voce particolare e intensa. La giovane cantante è davvero brava e rappresenta un serio problema per gli altri ragazzi della scuola, che ora dovranno rimboccarsi le maniche. Ottimo acquisto sia per il talent show di Maria De Filippi che per il pubblico di Canale 5, che potrà seguire l'evoluzione della ragazza.

