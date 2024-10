Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 27 ottobre: Amadeus e Alessandra Amoroso tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Ecco tutte le Anticipazioni della quinta puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 27 ottobre 2024 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio il conduttore Amadeus e l'amatissima cantante Alessandra Amoroso.

Si è conclusa da poco la registrazione della quinta puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 27 ottobre alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio la cantante Alessandra Amoroso, che ha presentato il suo nuovo singolo "Si mette male", Amadeus e Virna Toppi.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 24

Oggi, giovedì 24 ottobre 2024, è stata registrata la quinta puntata di Amici 24, che ha visto le sfide di TrigNO e Rebecca. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, entrambi hanno vinto e sono tornati ai loro banchi. A giudicare la gara di canto il conduttore Amadeus, che ha premiato Nicolò. Ultimo posto per il giovane Luk3, che è finito in sfida. Stessa sorte per la ballerina Teodora che è arrivata ultima nella classifica stilata di Virna Toppi.

Spazio poi ai compiti della settimana. Alessia ha eseguito il compito assegnatole da Deborah Lettieri. La sua esibizione, però, ha deluso Alessandra Celentano, che ha deciso di sospenderle la maglia. La giovane latinista ha lasciato lo studio e non potrà più prendere parte al talent show di Maria De Filippi fino a che la sua professoressa non cambierà idea. Vybes ha cantato Blu Celente di Blanco, emozionando Rudy Zerbi. Compito voluto dalla coach Lorella Cuccarini.

Dopo Sienna, è arrivata una nuova proposta di eliminazione da parte di Anna Pettinelli, che ha puntato il dito contro Luk3. Secondo l'insegnante di canto, il giovane allievo di Lorella Cuccarini sarebbe acerbo e più indietro rispetto ai suoi compagni. Momento gossip in studio con la ballerina Rebecca, che ha rivelato di aver dato il palo a Vybes. La Prova Oreo è stata vinta da Chiara.

La classe di Amici 24

La nuova puntata di Amici 24 andrà in onda domenica 27 ottobre alle 14 su Canale 5. 15 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali. Ilan Muccino, la new entry Chiamamifaro, Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri e Luk3 per la categoria canto; Alessia, Daniele e Chiara, Rebecca, Teodora, Alessio e Sienna per la categoria ballo.

