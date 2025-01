Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 12 gennaio: nuovi scontri e risvolti inaspettati

Gossip TV

Ecco tutte le Anticipazioni della nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 12 gennaio 2025 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Ermal Meta, Dardust e l'amatissima Ornella Vanoni.

Oggi, giovedì 9 gennaio 2025, è stata registrata una nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 12 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Ermal Meta, Dardust, Ornella Vanoni e Garrison Rochelle, che giudicheranno le rispettive gare di canto e di ballo.

Ospiti e anticipazioni della nuova puntata di Amici 24

La nuova puntata del pomeridiano di Amici 24 è stata registrata oggi, giovedì 9 gennaio 2025. Stando alle anticipazioni, riportate da Superguidatv, nessuno ha fatto sfide e anche gli ultimi in classifica di questa settimana non hanno ricevuto la temuta maglia rossa. A giudicare la gara di canto, basata sugli inediti dei ragazzi che usciranno il 14 di questo mese, Dardust e Ornella Vanoni.

I due giudici esterni hanno premiato Antonia. Ultimo posto per Nicolò. Stessa sorte per la ballerina Giorgia, che è arrivata ultima nella classifica stilata dal coreografo Garrison Rochelle. SenzaCri era assente per colpa della febbre alta. Spazio poi ai compiti dei professori. Chiara ha eseguito quello assegnatole sui tacchi da Emanuel Lo per mettere alla prova la sua sensualità. Il coach le ha dato 5. Compito per Nicolò dato da Rudy Zerbi sulle note di Bella senz’anima. Compito per Alessia dato da Deborah Lettieri e dimostrato da Giulia Stabile su una canzone di Elisa. La ballerina non è riuscita a convincere la maestra.

Non sono, ovviamente, mancati gli scontri in studio tra i professori della scuola. La maestra Celentano ha discusso sia con il giudice Garrison e poi con Emanuel Lo per il compito di Chiara. Anna Pettinelli, invece, si è resa protagonista di un botta e risposta con Zerbi per il compito di Nicolò. Ospite musicale della registrazione Ermal Meta.

La classe di Amici 24

Cresce l'attesa per la prima puntata del nuovo anno di Amici, che andrà in onda domenica 12 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Ecco chi sono gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Ilan Muccino, Chiamamifaro, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri, Luk3, Mollenback, Jacopo Sol, Deddè e Antonia per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Giorgia, Alessio, Francesca e Dandy per la categoria ballo.

