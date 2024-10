Amici 24, l'ex fidanzata di TrigNO sbotta sui social: "Lui è un gran cogl**** e lei..."

Gossip TV

Dopo aver assistito all'avvicinamento di TrigNO alla ballerina Chiara, l'ex fidanzata del cantante è intervenuta sui social con un duro attacco. Ecco cosa ha detto!

Durante il daytime di Amici 24 andato in onda oggi, venerdì 18 ottobre, su Canale5 i fan del talent show hanno notato la vicinanza della ballerina Chiara Bacci al cantante TrigNO. I due si sono scambiati sguardi e massaggi, non mancando di suscitare le battutine dei compagni in casetta e, sopratutto, la reazione dell'ex fidanzata di TrigNO. Ege Monaco, infatti, si è sfogata sui social, pubblicando un duro attacco contro il cantante e la ballerina.

Amici 24, l'ex fidanzata di TrigNO si sfoga contro il cantante e Chiara Bacci

La coppia era tale fino a qualche giorno fa, dato che nelle prime settimane in casetta il cantante aveva espresso nostalgia per la fidanzata. Tuttavia, come è emerso dalle indagini social, Ege e TrigNO non si seguono più, anche se il cantante non ha fatto più cenno alla sua situazione sentimentale nel programma.

Vedendo la vicinananza tra TrigNO e Chiara Bacci, Ege Monaco ha deciso di pubblicare un lungo sfogo sui social, condividendo il suo pensiero in maniera molto colorita. L'ex fidanzata del cantante, infatti, ha insultato sia TrigNO sia Chiara, accusando quest'ultima di non aver avuto alcun rispetto per la relazione che sapeva che TrigNO aveva al di fuori della trasmissione.

Da ciò che ha scritto è evidente che Ege Monaco è stata particolarmente delusa dal notare il comportamento dell'ex fidanzato e ha voluto pubblicare il suo pensiero sui social, affinché tutti lo leggessero:

"Chiara è una grandissima z***** che nonostante sapesse di avere davanti a sé un ragazzo impegnato non ci ha pensato due volte. Il mio ex è un grande cogli*** come la maggior parte degli uomini. Dato che mi state tempestando di messaggi, si, ho visto e no, non sono stupita. Il tempo rivelerà il vero volto delle persone. In questo momento sono più rilassata che mai, so di avere un giusto karma e di aver agito correttamente lasciando questa persona"

Dalle sue parole emerge anche che è stata Ege Monaco a voler chiudere la sua storia con TrigNO, lasciando intendere che dietro questa decisione c'era la stanchezza di dover sopportare l'atteggiamento fedifrago del cantante.

Amici 24, Ege Monaco accusa TrigNO di tradimento: "L'ho conosciuto traditore e traditore è rimasto"

In un secondo intervento sui social, Ege Monaco si è poi rivolta direttamente a Chiara Bacci, accusandola di non essere leale verso il suo sesso, dato che gioiva della rottura con TrigNO e della sua sofferenza. Nella storia Instagram pubblicata, Ege ha poi dichiarato apertamente che le motivazioni che l'hanno spinta a dire addio al cantante dipendevano da alcuni rumors che erano giunti alle sue orecchie sui tradimenti del fidanzato e che si sono rivelati poi veritieri una volta andati in onda i recenti daytime:

"Quello di cui stava parlando quest'ultima, dei problemi della quale non poteva parlare, riguardavano me e il mio ragazzo in discussione per varie dinamiche che si sono rivelate veritiere dato il daytime di oggi. Gioire della separazione di una coppia e della sofferenza di un'altra ragazza non penso faccia di lei niente di meno dell'appellativo che le ho assegnato"

Sul suo account Instagram, Ege ha voluto che tutti i followers fossero consapevoli del vero volto del cantante e rivolgendosi a Chiara le ha suggerito di tenersi pure stretto il suo ex, ma che la sua natura di traditore non sarebbe cambiata:

"Rivolgendomi a lei direttamente, dico che se lo tenga. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. L'ho conosciuto traditore, è rimasto traditore e non cambierà in futuro"

