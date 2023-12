Amici 23, Simone affossato da Raimondo Todaro: "Sei un disastro: 0 massa muscolare e nessun miglioramento" [VIDEO]

Gossip TV

Durante il daytime di Amici 23 di oggi pomeriggio Simone si è confrontato con un compito difficile assegnato da Raimondo Todaro.

Il daytime di oggi, giovedì 7 dicembre, ad Amici 23 è stato molto duro per Simone: il ballerino di Emmanuel Lo, infatti, ha ricevuto un duro compito da Raimondo Todaro. Ma sono state le parole difficili del professore ad affossarlo totalmente.

Amici 23, Simone in lacrime per le parole di Raimondo Todaro: "Mi sono rotto di tutto"

Simone ha già vissuto una settimana difficile, perché in seguito a una prova di improvvisazione del suo maestro si è reso conto delle sue difficoltà nella scuola. Come se non bastasse, anche Raimondo Todaro ha deciso di assegnargli una coreografia, ma non prima di criticare aspramente il suo aspetto fisico:

"Caro Simone, come sai la prima volta che sei entrato ad Amici ti ho trovato acerbo, non solo a livello fisico, ma anche di danza, ocme ti è già stato detto più volte. Anche nell'ultima puntata, muscolarmente non ci siamo. La cosa che mi colpisce in negativo è che in due mesi e mezzo di sucola tu non sia incrementato di un kg di muscoli, sei rimasto identico al tuo ingresso e questo mi fa pensare a due cose. 1) Non pensi sia così importante, 2) sei d'accordo ma non riesci a crescere in massa muscolare. Fossi stato il tuo insegnante ti avrei invitato e guidato a prendere massa. Anche a due mesi si sarebbe vista la differenza. Sul piano tecnico dopo 3 settimane di maglia sospesa nella tua prima performance in gara sei stato un disastro. Ho dato il primo 3, perciò, ti assegno un compito dove dovrai ballare a petto nudo e ti serviranno fisicità e maturità. Dovrai dimostrare di essere migliorato, sono sicuro che non ce la farai a fare questa coreografia."

Di fronte a queste parole così dure, Simone appare ancora più devastato e commenta: "Che me lo dai a fare allora questo compito? Chiedo...So che per un ballerino avere un bel fisico è importante, ma non ce l'ho, quindi, che faccio, smetto di ballare? Non esiste proprio".

Il ballerino commenta, tra le lacrime, che anche la mancanza di fiducia di Todaro è dura da accettare, anche perché ha criticato l'atteggiamento di Alessandra Celentano su Nicholas per il suo fisico e poi si è comportato allo stesso modo. Lucia prende la parola e sostiene in pieno Simone, affermando che non riesce a vedere il problema, perché il suo corpo non è un ostacolo alla danza:

"Voglio tanto bene a Simone e commentare così un ragazzo di 18 anni...la roba del fisico di un ballerino è una mentalità vecchia, ci sono tanti diversi ballerini, tante caratteristiche belle, se lo critichi così non lo aiuti, ma distruggi la sua autostima e come lavorerà, mi dà tanto fastidio nei suoi confronti. Tu lo puoi fare benissimo questo compito, sei fortissimo quando balli"

