Amici 23, Sarah Toscano conquista tutti: arrivano i complimenti di Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano! [VIDEO]

Ieri sera, 12 maggio, su Canale5 è andata in onda la Semifinale di Amici 23 e Sarah Toscano si è confermata una giovane popstar, ricevendo i complimenti di Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano.

Sarah Toscano è tra le allieve di Amici 23 il cui percorso non ha mai mancato di emozionare: al Serale, l'allieva di Lorella Cuccarini è esplosa ed è diventata una delle finaliste del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Ieri, sera, 12 maggio, è andata in onda la Semifinale del programma e Sarah ha conquistato un posto tra i finalisti in gara, ricevendo anche i complimenti di Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano.

Amici 23, Sarah Toscano riceve i complimenti di Malgioglio e di Alessandra Celentano

Ieri sera, domenica 12 maggio, su Canale5 è andata in onda la semifinale di Amici 23 e Sarah Toscano ha brillato, ancora una volta con la sua esibizione. La cantante della squadra di Lorella Cuccarini è cresciuta molto nel corso di questi mesi e sta ottenendo il tanto meritato riconoscimento. Nelle scorse puntate del Serale, già Giuseppe Giofrè le ha rivolto parole di grande stima e incoraggiamento e, ieri sera, anche Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano si sono complimentati con lei.

Durante la sfida con Holden, Sarah ha emozionato il pubblico e Malgioglio non ha saputo trattenersi dal farle i suoi complimenti:

"Voglio farti i complimenti Sarah, sei stata davvero brava e cresciuta tantissimo durante. Sei migliorata ogni settimana. Questa canzone era molto difficile e l’hai fatta tanto bene. È molto difficile cantare questo brano"

Ma a sorprendere è stato anche l'intervento di Alessandra Celentano: la severa maestra, infatti, ha dichiarato di trovare Sarah molto elegante e si è complimentata con lei:

"Io trovo che Sarah sia stata bravissima, per quanto non mi piaccia questo genere. Sei stata molto brava e ti trovo tanto femminile ed elegante. L’ha interpretato molto bene"

Amici 23, Sarah Toscano in finale: il colpo di scena

La semifinale di Amici di Maria De Filippi che è andata in onda ieri sera, domenica 12 maggio, avrebbe dovuto decretare i 4/5 finalisti di questa edizione del talent. E nel corso della serata i primi 4 allievi ad accedere sono stati i membri della squadra Zerbi Celentano: un record assoluto nella storia del programma.

Quando poi si è giunti al ballottaggio tra Mida e Sarah, tuttavia, i giudici non hanno saputo scegliere e alla fine anche Sarah Toscano è volata in finale con un inatteso colpo di scena. Per scoprire se sarà proprio la giovane pop-star a sollevare la coppa della finale, bisognerà aspettare sabato 18 maggio.

