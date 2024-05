Amici 23, Sarah: "Ora faccio un’ammissione, ho davvero pensato che..."

Gossip TV

La giovane vincitrice di Amici 23, Sarah, si lascia andare a una rivelazione inedita su uno dei momenti più importanti e significativi del suo percorso al Serale.

Sarah Toscano, in arte Sarah, è tornata a parlare della sua bellissima esperienza nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Ospite a Radio Subasio, la giovane cantante ed ex allieva di Lorella Cuccarini ha colto l'occasione per fare anche un’ammissione su uno dei momenti più chiacchierati del suo percorso al Serale.

La rivelazione inedita di Sarah

Momento d'oro per Sarah che, dopo la vittoria ad Amici 23, è impegnatissima con gli Instore e le interviste. Ospite a Radio Subasio, la giovane cantante della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha fatto un bilancio del suo percorso nella scuola più famosa d'Italia rivelando di essere ancora incredula per tutto quello che ha vissuto negli ultimi mesi e che sta continuato a vivere oggi:

Devo ancora metabolizzare la vittoria. Perché noi in casetta non sappiamo quasi nulla. Al serale sei fuori dal mondo esterno. Non hai il contatto con il pubblico e soprattutto non sai cosa la gente pensa di te, che opinioni hanno. Quindi quando in finale vedevo girare le carte e poi usciva quella con il mio nome ero sempre sorpresa. Giuro che non me l’aspettavo, ero davvero incredula.

La vincitrice di Amici 23 ha continuato lasciandosi andare a una rivelazione inedita. Sarah ha spiegato che durante il ballottaggio finale con Mida, quando Maria De Filippi ha consegnato la maglia della finale al suo collega, la ragazza ha pensato seriamente di dover lasciare il popolare talent show di Canale 5:

Ora faccio un’ammissione, una volta ho davvero pensato che sarei uscita. C’è stata la serata della semifinale dove sono arrivata al ballottaggio con Mida. Ecco, lì per un istante ho pensato ‘ok è fatta esco’. Mi sembrava strano, impossibile, che tutti noi sei della semifinale arrivassimo anche in finale. Anche se in casetta qualcuno diceva ‘dai che arriviamo tutti e sei in finale’...

E ancora Sarah ha ammesso:

Diciamo che fino a che Maria ha preso per mano Mida e l’ha portato al centro dello studio ho avuto una piccola speranza, ma poi quando si è girata la maglia con scritto Mida no. Il quel momento ho detto ‘ok è finita, vado a casa, è finito il percorso’. Maria poco prima parlava di sorpresa e io a quel punto ho pensato ‘wow, bella sorpresa, mi parli, mi dici belle cose e poi prende la maglia Mida’. Quel momento è stato un po’ brutto. Dopo quando Maria mi diceva ‘c’è l’effetto sorpresa’, io non capivo più nulla, perché ormai con la mia mente ero già a casa e poi invece c’è stata la maglia.

