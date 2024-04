Amici 23, Petit svela un retroscena personale su un guanto di sfida. Rudy Zerbi lo esorta: "Canta come se..." [VIDEO]

Gossip TV

Ad Amici 23 è tempo di guanti di sfida e nel daytime di oggi, 10 aprile, è stato Petit a riceverne uno molto particolare da Anna Pettinelli. La canzone scelta ha per lui un significato molto improtante. Ecco perché!

Nella scuola di Amici23 continuano i guanti di sfida in vista della quarta puntata del Serale e nel daytime di oggi, 10 aprile, Anna Pettinelli ne ha assegnato uno che vedrà contrapposti Petit e Lil Jolie. Il cantante di Rudy Zerbi non ha nascosto una certa emozione alla scelta della canzone e ha svelato un tenero e personale retroscena sul brano.

Amici 23, Petit svela un retroscena sul guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli: "Cantavo questa canzone con mio padre..."

Anna Pettinelli ha deciso di lanciare una sfida al giovane artista franco-napoletano: sabato sera dovrà sfidare Lil Jolie su un brano in napoletano. Nella lettera che la speaker gli ha mandato, però, non sono mancate le frecciatine per l'allievo. Secondo Pettinelli, infatti, Petit non esce mai dalla sua comfort zone e benché le sue esibizioni siano spesso piacevoli, non riescono a darle un effetto "wow".

Perciò, la speaker ha deciso di mandarlo in sfida contro Lil Jolie su un brano della tradizione napoletana del 1930. Il pezzo in questione è Dicitencello Vuje, nella versione cantata da Roberto Murolo. Per renderlo quanto più vicino possibile all'originale, Pettinelli chiede che non siano aggiunte barre, né che venga cambiato l'arrangiamento.

Emozionati, i due ragazzi ascoltano la canzone proposta dalla prof e si dicono pronti a sfidarsi. Petit, in particolare, ammette che si tratta di un bel pezzo, ma molto complicato e che potrebbe risultare ostico per lui. In studio con Rudy Zerbi, il rapper si confronta con lui e gli dice che il brano cela per lui un significato particolare. Stando a quanto svela Petit, infatti, è un brano che cantava spesso con suo padre quando era molto piccolo:

"Sicuramente non è un brano facile, però, mi piacerebbe tanto farlo. Qui dentro ho scoperto il mio legame con Napoli, lo ascoltavo spesso con mio papà questo brano. Lo cantavamo insieme"

Emozionato, Rudy gli fa promettere di cantare questa canzone pensando intensamente al padre prima di esibirsi: "Chiudi gli occhi e prima di cantare pensa al tuo papà, fa in modo di trasmettere al pubblico l'amore per tuo padre".

Amici 23, Petit e il legame con la sua famiglia

Fin dall'ingresso nella scuola di Maria De Filippi, Petit non ha mai nascosto di nutrire un profondo affetto per la sua famiglia. Il suo nome d'arte, ad esempio, è un omaggio alla nonna francese, che lo chiamava petit quando era un bambino e a cui era molto legato. Anche in occasione della consegna della maglia del Serale, Petit ha mostrato il suo profondo legame con la sua famiglia, ricevendo una commovente telefonata dai suoi genitori.

I due si sono complimentati emozionati per il traguardo raggiunto da Petit e, in particolare, il padre ha ammesso che il figlio è il suo orgoglio più grande:

"Sono ricco perché ho te come figlio, sei grande, sono così orgoglioso di te"

Il cantante franco-napoletano è particolarmente apprezzato dal pubblico per la sua umiltà e la gentilezza dei modi. Inoltre, come ha già affermato Zerbi, è uno degli artisti che si cimenta in più generi e che porta questa commistione così moderna sul palco del talent, rappresentando quasi un unicum in questa edizione del talent.

Scopri le ultime news su Amici