Amici 23, Petit e Marisol più innamorati che mai: la dolce confessione [VIDEO]

Nel daytime di Amici 23, abbiamo visto come Petit e Marisol siano più uniti che mai e si lascino andare a confessioni importanti!

Nella scuola di Amici 23 è sbocciato l'amore tra diverse coppie e una di queste è quella formata da Petit e Marisol, entrambi allievi del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Petit e Marisol a confronto: le confidenze dei due innamorati [VIDEO]

I due allievi si sono confrontati nel daytime, andato in onda questo pomeriggio: lo stress e la pressione per il Serale si fanno sentire e i due allievi si ritrovano a parlare dei loro punti di forza e di quanto, inaspettatamente, la loro relazione li stia aiutando anche in questa seconda fase del programma. La vicinanza di Marisol è stata fondamentale per Petit, quando Giovanni ha lasciato la scuola, dopo l'eliminazione, e per la ballerina il supporto del cantante è importante. Sempre più uniti e innamorati, i due si confessano e Marisol ammette che questa felicità inaspettata le piace:

"Sono davvero felice, le cose belle che mi capitano non me le aspetto, quindi, sono sempre sorpresa. Ho sempre fatto tante gare e pensavo di non poter vincere, ma ogni vittoria, quando arrivava il premio, ero sempre sorpresa. Anche qui è così"

Anche Petit le ha ricordato di quanto sia in gamba, come artista e ballerina: "Tu pensi di essere brava, ma non pensi di essere la più brava qui dentro". A queste parole Marisol ha ammesso di non sentirsi sempre all'altezza degli altri compagni, soprattutto, per quanto riguarda la sua personalità, che non riesce mai a esprimere, ma Petit le ha risposto che, al contrario, quando balla emerge tutto il suo essere.

