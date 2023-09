Amici 23, nella nuova classe di allievi numerosi figli di artisti famosi!

Gossip TV

Domenica 24 settembre inizia la nuova edizione di Amici e nella classe di allievi ci sono diversi figli di artisti famosi! Ecco di chi si tratta!

Torna, a partire da domenica 24 settembre su Canale5, Amici di Maria De Filippi, il noto talent della rete Mediaset che vede il percorso artistico di giovani talenti allenati da coach d'eccezione. Nel corpo docenti di quest'anno riconfermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Dopo l'addio di Arisa, il talent ha riaccolto Anna Pettinelli, già ex prof della scuola. In attesa di scoprire cosa succederà nella prima puntata, scopriamo insieme chi sono gli allievi legati ad artisti famosi presenti nella nuova classe di allievi di Amici 23.

Amici 23, tra gli allievi di quest'anno diversi nomi legati ad artisti famosi

Dalle anticipazioni della prima puntata sono emersi i dettagli di alcuni degli allievi della scuola della prossima edizione di Amici: tra loro ci sono alcuni figli di artisti famosi, come Joseph Carta, in arte Holden, figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini. Oltre a lui c'è anche Matthew, migliore amico di Irama, uno degli ex allievi del talent, la cui performance è stata giudicata positivamente da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

Tra i ballerini spicca il nome di Chiara Porchianello, amica di Giulia Stabile, ballerina del cast di professionisti, e fidanzata di un ballerino dello show di Loretta Goggi. Ancora un altro nome tra i ballerini è quello di Dustin, legato da una profonda amicizia a Isobel Kinnear, con cui condivide anche la terra d'origine, l'Australia e che dovrà decidere se entrare nella squadra di Emanuel Lo o di Alessandra Celentano. I rumors riportavano anche la presenza di Giovanni Antonacci, figlio del noto cantante Biagio Antonacci.

Non è la prima volta che un figlio d'arte entra nel talent: basti pensare a LDA, figlio di Gigi D'Alessio, o ad Angelina Mango, seconda classificata della scorsa edizione, figlia del compianto cantante Mango. Entrambi hanno riscosso una grande successo sia all'interno della scuola, sia dopo il talent. Angelina Mango, ad esempio, ha collezionato il suo primo Disco d'Oro con il suo Ep e inizierà a breve il suo primo tour nelle principali città italiane, mentre LDA può vantare la partecipazione al Festival di Sanremo e un discreto successo come artista, grazie alla sua musica. Considerate le premesse, non ci resta che scoprire chi fra questi allievi otterrà il banco e cosa saranno in grado di dimostrare nel loro percorso nel talent.

