Amici 23, Mew a Sanremo Giovani accusata di essersi sottoposta a ritocchini estetici: la replica della cantante!

Mew è una delle ex allieve di Amici 23 più seguite sui social ed è una delle concorrenti di Sanremo Giovani. La cantante è stata accusata di essersi sottoposta a diversi ritocchi estetici e stanca di questi rumors ha deciso di replicare sui social.

Mew è stata una delle allieve più amate della ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante è entrata a far parte del team di Lorella Cuccarini e da subito ha attirato l'attenzione e l'amore del pubblico grazie al suo talento e alla sua sensibilità. Purtroppo, a metà del percorso ha deciso di uscire dalla scuola in compagnia del compagno, Matthew, conosciuto nel talent di Canale5. Dopo settimane di rumors sulla possibile motivazione che aveva spinto l'allieva all'addio al programma, Mew aveva pubblicato un video e aveva rivelato che a spingerla ad andar via era stata l'eccessiva pressione che sentiva nel talent, una pressione che aveva fatto riemergere problemi legati alla sua salute mentale. A distanza di mesi dalla fine dell'edizione, Mew ha avuto una seconda occasione partecipando a Sanremo Giovani.

Mew, a Sanremo Giovani accusata di essersi sottoposta a ritocchini estetici, ecco la sua replica

Martedì 12 novembre è andata in onda la prima puntata di Sanremo Giovani: lo show, condotto da Alessandro Cattelan, ha visto la presenza anche di Mew, ex allieva di Amici 23 che si è esibita con l'inedito Oh My God ed è riuscita ad accedere alla prima semifinale del programma. Scopo di Sanremo Giovani è quello di individuare le Nuove Proposte che potranno accedere poi alla kermesse di Sanremo 2025, come stabilito dal nuovo regolamento di Carlo Conti.

Nonostante i fan si siano entusiasmati a rivederla sul palco, visto che l'ultima esibizione pubblica di Mew risaliva ad Amici, quando era stata ospite per presentare l'inedito Posatenebre, ci sono stati diversi haters che hanno deciso invece di accusare la cantante di essersi sottoposta a qualche ritocchino estetico.

Questa polemica assurda è stata messa in piedi perché la cantante si è presentata in trasmissione con un look leggermente diverso e un trucco più pronunciato che ne esaltava i bei lineamenti. Purtroppo, sui social sono abbondate le critiche e diversi utenti hanno lanciato l'accusa di un ritocco estetico. Stanca di queste critiche, la cantante ha deciso di replicare dal suo profilo X e ha smentito, con ironia, tutte le chiacchiere e i rumors su di lei:

"La gente che sotto il post di Sanremo scrive che mi sono fatta il botox. Io pazza morta, ma tutto ok?"

Amici 23, Mew a Sanremo Giovani, le parole di Ema Stokholma

Ma la partecipazione di Mew a Sanremo Giovani ha innescato anche un'altra polemica, questa volta causata dalle parole di Ema Stokholma nei suoi confronti. A Sanremo Giovani infatti a decidere il destino dei concorrenti sono le opinioni di alcuni giurati e tra loro c'è anche la speaker radiofonica Ema Stokholma. Quest'ultima ha messo in dubbio la sua capacità di poter affrontare le pressioni che un percorso come quello di Sanremo potrebbero comportare. Nonostante i dubbi della conduttrice possano essere considerati legittimi, a far discutere sono state le parole usate per esprimere il concetto e che hano riaperto il capitolo Amici.

Infatti, rivolgendosi a Mew, la speaker ha ammesso che sebbene l'apprezzi come artista, dubita della sua capacità di reggere alle pressioni di Sanremo. Stokholma l'ha messa sul piano di una responsabilità che lei e gli altri giudici hanno nel mandare avanti i vari concorrenti: "Noi siamo anche responsabili, io potrei essere tua madre, hai già avuto delle difficoltà con l'approccio a questo mondo e io avrei un po' paura, mi sentirei un po' responsabile. Non vorrei rischiare, la salute mentale è importante. Il benessere delle persone è importante e non so sei pronta… Sanremo è…".

Tuttavia, Mew ha interrotto il suo discorso, dichiarando di essere pronta e che, anche se sarà tosto e ci saranno momenti difficili ha intenzione di provarci e di mettersi in gioco.

