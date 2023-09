Amici 23, Matthew conteso tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: "La chitarra mi ha salvato la vita in un momento buio"

Gossip TV

Nel daytime di oggi di Amici, Matthew ha deciso quale tra i prof della scuola, tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, è quello adatto a lui e al suo percorso nella scuola.

Amici 23, Matthew pronto a sfondare grazie a...Rudy Zerbi

p>Nella prima puntata di, tra gli allievi della nuova classe si è fatto notare, nuovo cantante conteso già da. Il cantante 22enne, nel corso del daytime di oggi, lunedì 25 settembre, ha deciso quale dei due prof è il più adatto ad aiutarlo a realizzare il suo sogno.

Anna Pettinelli lo accoglie in studio, dopo la puntata, con un "Mica vorrai scegliere il vecchio?", riferendosi bonariamente al collega con cui spesso si punzecchia. La speaker gli chiede cosa l'ha portato a scegliere il rock come genere e che lo ha notato fin dai provini. Il ragazzo svela che si sente onorato e non vede l'ora di scoprire cosa può fare nel talent:

"Non è che non ho paura di nulla, ma affronto tutto e questo è il mio sogno"

Anche Rudy non nasconde la sua ammirazione per il cantante:

"Mi piace come scrivi, mi piace il fatto che suoni, perché mischia la tua vena rock con il tuo essere attuale. Cosa ti ha spinto a scegliere la chitarra?"

Matthew svela che nel 2019 è andato a un concerto e nel vedere il chitarrista ha capito che è quello che avrebbe voluto fare nella vita:

"La chitarra è stata la mia salvezza, ero perso, mi ha salvato la vita. Ero nel buio totale."

Rudy ha ribadito che l'allievo ha del grande potenziale e che visto il suo grande amore per la musica vorrebbe che scegliesse lui, perché è evidente che ha un grande amore per la chitarra. Matthew ha anche raccontato che a casa ha il sostegno della sua famiglia, soprattutto, del padre e con un ultimo saluto al prof si ritira per decidere. Nonostante appaia inizialmente confuso, alla fine il cantante prende la sua decisione: è Rudy Zerbi il prof adatto ad aiutarlo a raggiungere il suo sogno:

"Spacchiamo tutto. Non te ne pentirai!"

Scopri le ultime news su Amici