Amici 23, Marisol riceve la maglia del Serale, Alessandra Celentano: "Devi essere fiera di te" [VIDEO]

Oggi, ad Amici 23, Alessandra Celentano ha voluto far esibire Marisol e ha deciso di darle la maglia del Serale!

Oggi, ad Amici 23, è stato un momento di consegna di maglie per il Serale: mancano, infatti, solo 3 puntate prima che inizi la seconda fase del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi e i professori devono scegliere chi saranno gli allievi che vi potranno accedere.

Amici 23, Marisol accede al Serale, Alessandra Celentano: "Devi essere fiera di te"

Dopo Dustin e Gaia è ancora un'allieva della categoria ballo a ricevere la maglia per il Serale: si tratta di Marisol! La ballerina di Alessandra Celentano, infatti, dopo aver ricevuto i complimenti da Marcello Sacchetta per aver accompagnato l'esibizione di Irama, presente in studio con la sua Tu no dopo Sanremo 2024, è scesa al centro studio per esibirsi, su richiesta della Maestra.

Marisol ha poi ballato sulle note de La voce del silenzio e, dopo l'esibizione, Alessandra Celentano ha speso per lei delle parole molto belle:

"Marisol è un elemento speciale, è bellissima, è dotata, ha classe, è una ballerina di qualità, si è finalmente lasciata andare. Ho sempre visto in lei questa maturità così spontanea, ma ora ti sei finalmente lasciata andare e voglio darti la maglia del Serale"

Quando la ballerina non ha saputo trattenere le lacrime, la sua maestra l'ha invogliata a piangere: "Piangi, piangi, fai bene! Te lo meriti questo successo, Marisol". Ancora incredula, Marisol ha preso la maglia e ha ringraziato il talent e la maestra:

"Essere qui a 18 per me è un vero traguardo e ora anche questa maglia, posso dire di essere fiera di me"

