Gossip TV

Maria De Filippi, durante l'ultima puntata di Amici 23, ha proposto alla maestra Alessandra Celentano di partecipare al trono over di Uomini e Donne!

Ieri pomeriggio, domenica 3 marzo, è andata in onda su Canale5 una nuova puntata di Amici 23 e, come ogni volta, tra la conduttrice Maria De Filippi e Alessandra Celentano c'è stato un divertente siparietto!

Amici 23, Maria De Filippi propone ad Alessandra Celentano il trono over di Uomini e Donne [VIDEO]

L'ingresso della conduttrice del talent show di Canale5 è stato accompagnato da uno scroscio di applausi, tramutati in risate quando Alessandra Celentano si è immediatamente alzata per farsi analizzare il look scelto per la puntata da Maria De Filippi: "Ti ho anticipata, va meglio oggi? Tu mi preferisci un po' più...o un po' meno?". La conduttrice ha replicato:

"Non sei in tuta ed è già qualcosa, le scarpe da ginnastica vanno bene, le metto anche io!"

Dopo aver ispezionato l'outfit della professoressa, la conduttrice le ha chiesto se si fosse fidanzata. Celentano ha risposto di sì, provocando lo stupore della padrona di casa:

"Sì, sì, ne ho tre o quattro che mi cercano, sono molto richiesta. Dico davvero, sono fidanzata. Poi te lo faccio conoscere"

Mentre anche gli altri professori ridevano, Maria De Filippi ha replicato con una divertente proposta che ha fatto ridere di gusto Celentano:

"Vabbè, quando ti sarai stancata di fare l'insegnante, sappi che a Uomini e Donne, nel trono over c'è sempre posto per te"

Scopri le ultime news su Amici