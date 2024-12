Gossip TV

Lorella Cuccarini ha sorpreso Mida, suo ex allievo dell'edizione di Amici 23, presentandosi al suo concerto. Ecco com'è andata la reunion tra l'insegnante e il cantante del talent show.

Il legame che Lorella Cuccarini instaura con gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi va oltre il programma: ne è un esempio la sorpresa della showgirl per Mida, allievo di Amici 23. La professoressa, infatti, si è presentata al suo concerto del cantante, a Roma, ieri, domenica 8 dicembre.

Amici 23, Lorella Cuccarini si presenta a sorpresa al concerto di Mida

Mida è impegnato nelle ultime tappe del suo tour: dopo il tutto esaurito a Napoli, sabato 7 dicembre, ieri, domenica 8 dicembre, era a Roma e sul palco ha ricevuto un'inaspettata visita: a sorpresa, infatti, è andata a trovarlo Lorella Cuccarini, sua ex insegnante nella scuola di Amici 23. Nel corso della serata, dopo che il cantante ha presentato i suoi nuovi pezzi, è stato raggiunto dalla sua ex insegnante.

Il video della reunion ha fatto il giro del web e nel filmato di vedono l'ex allievo del talent di Canale 5 e la professoressa abbracciarsi con calore. Per Lorella Cuccarini si tratta sicuramente di un motivo di orgoglio poter vedere i successi dei suoi ex allievi. Solo lo scorso anno, infatti, la showgirl ha visto trionfare a Sanremo 2024 Angelina Mango, altra sua pupilla, e al prossimo Festival parteciperà Sarah Toscano, ex vincitrice di Amici 23.

Visto il bellissimo legame che Cuccarini instaura con i suoi allievi, non sorprende certo che si sia presentata per una sorpresa a Mida durante una delle tappe del suo primo tour nei club di tutta Italia. La showgirl è salita rapidamente e dopo aver calorosamente stretto il cantante, ha salutato rapidamente il pubblico e si è allontanata, per consentire al suo ex allievo di proseguire con il concerto e non rubargli la scena.

Amici 23, Lorella Cuccarini e i suoi allievi: la sorpresa a Mida

Molto apprezzata dai fan per la sua umanità e il suo calore, Lorella Cuccarini è una delle professoresse più amate del talent di Amici. Oltre ad aver sorpreso Mida, presentandosi all'improvviso al suo concerto a Roma, ieri sera, domenica 8 dicembre, ha dedicato al ragazzo un dolce post sui social qualche settimana fa.

Dato che nella puntata di Amici del 17 novembre, Mida è stato ospite per presentare il suo nuovo brano, Morire per te, in camerino l'ex allievo e Lorella si sono rivisti e ne hanno approfittato per registrare un video in cui cantavano un pezzo della nuova canzone del cantante. Su Instagram, la professoressa ha condiviso diversi scatti con Mida e ha aggiunto alle foto pubblicate delle dolci dediche, a dimostrazione di quanto è fiera del percorso che Mida ha intrapreso.

Nella scorsa edizione, infatti, il cantante - che aveva un enorme successo tra il pubblico - stentava a superare i compiti assegnatigli da Anna Pettinelli, eppure, non si è mai demoralizzato e grazie anche al sostegno di Lorella Cuccarini è riuscito ad arrivare in finale. Consapevole dei successi e delle difficoltà vissute da Mida durante Amici 23, Lorella l'ha celebrato, scrivendo sui social, il giorno in cui è tornato ospite in trasmissione: "Non ce la fa proprio a non sfornare delle hit. Ti voglio bene". A seguire è arrivato anche il commento di Mida, che ha espresso il suo affetto per la professoressa dedicandole questa frase: "Sono pazzo di noi".

