Amici 23, Lorella Cuccarini e Holden litigano furiosamente durante il Serale: "Inaccettabile" [VIDEO]

Nel corso della settima puntata del Serale di Amici 23, gli spettatori hanno assistito a una lite tra Lorella Cuccarini e Holden. Ecco cosa è successo!

Ieri sera, su Canale5 durante la settima puntata del Serale di Amici 23, il pubblico ha assistito a una lite tra Holden e Lorella Cuccarini. La professoressa, infatti, come mostrato nel daytime, aveva lanciato al cantante della squadra di ZerbiCele un guanto di sfida creatività tra Mida e Holden. Tuttavia, alcune affermazioni di quest'ultimo hanno sollevato una polemica e provocato la lite in studio!

Amici 23, Holden e Lorella Cuccarini ai ferri corti: la lite in studio

I due cantanti si sarebbero dovuti esibire su un pezzo di Caterina Caselli del 1966, riarrangiarlo in maniera creativa e personale. Se già Mida aveva mostrato perplessità durante la settimana per questo guanto e ha litigato con Holden, quest'ultimo è parso molto più tranquillo. Tuttavia, in puntata, è intervenuto prima Rudy Zerbi che ha raccontato che in questi giorni i ragazzi erano impegnati nella consegna dei loro inediti e, dato che Holden si produce da solo i propri pezzi, il cantante ha dato priorità all'inedito e non al guanto.

Zerbi ha ammesso che il suo allievo non l'ha avvisato del fatto che ha deciso di non preparare il guanto e di conseguenza il cantante si è presentato in puntata senza aver mai provato neppure una volta questa canzone. Il produttore ha concluso dicendo che questo guanto è stato accettato e quindi per rispettare il regolamento il guanto si farà, anche se è probabile che determini la sconfitta della squadra, visto che Holden non si è esercitato.

A prendere la parola è stato proprio Holden, che ha voluto chiarire alcune cose:

"Ci tengo a essere chiaro, le fasce che ci hanno dato per preparare il guanto non sono state fatte, perché dovevo finire il guanto. Ho fatto le 6 di mattina da tre settimane, per finire l'inedito. Non ho deciso di non prepararlo perché non ho rispetto del guanto, ma ho consegnato l'ep stanotte, alle 6 di mattina. Curarlo così in tutto, per non parlare della puntata è molto difficile, ho accettato il guanto sperando di riuscire a trovare il tempo anche per quello, perché mi sembrava interessante e giusto mettermi alla prova"

Le sue parole, tuttavia, non sono state accolte positivamente da Lorella Cuccarini, che ha sbottato dicendo che anche gli altri ragazzi hanno lavorato sui loro inediti e hanno avuto il tempo di consegnare i guanti e di esercitarsi: "Qui non lavori solo tu!". Però, Holden ha ribattuto che lui si occupa di tutta la fase produttiva del suo inedito e non si limita a mandare solo la traccia al produttore. Prima che la lite degenerasse è intervenuta Maria De Filippi a cercare di chiarire il punto di vista dell'allievo.

Allievo e professoressa hanno continuato a lanciarsi frecciatine, con Holden che ha ribattuto che lui è anche produttore dei suoi brani e il cantante finisce col mettersi sulla difensiva, tanto che ancora una volta interviene la conduttrice del talent di Canale5 a chiarire ulteriormente la situazione, anche se Holden non è per nulla persuaso dal discorso e continua a sostenere il suo punto di vista.

