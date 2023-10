Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 8 ottobre: nuove sfide e scontri in studio

Gossip TV

Ecco cosa è successo durante l'ultima registrazione di Amici 23.

Ieri, giovedì 5 ottobre 2023, è stata registrata una nuova puntata della 23esima edizione di Amici in cui non sono mancati i colpi di scena. Tra gli ospiti della registrazione anche la cantante del momento Annalisa, che giudicherà la gara di canto e presenterà il suo nuovo singolo Ragazza sola.

Ospiti e anticipazioni della nuova registrazione di Amici 23

La nuova puntata di Amici 23 è stata registrata ieri. Stando alle anticipazioni, Maria De Filippi ha iniziato la registrazione con la gara di ballo giudicata da Virna Toppi. Ad avere la meglio è stata Marisol, che ha poi svolto il compito di latino sorprendendo Raimondo Todaro. Nicholas, invece, ha svolto il compito della maestra Alessandra Celentano, che gli ha dato 2. Spazio poi alla gara di improvvisazione ballo giudicata dal professionista Sebastian. Primo posto per Sofia, che ha vinto la possibilità di partecipare ad un evento dei Pink Floyd.

Per quanto riguarda la gara di canto, ad avere la meglio è stata Lil Jolie. La giovane allieva ha cantato E penso a te emozionando la giudice Annalisa. Ultimo posto per Ezio. La gara inediti, invece, è stata vinta da Petit. Il suo inedito verrà prodotto da Takagi e Ketra. Spazio poi alla tanto attesa sfida tra Alice e Sarah, che hanno cantato un loro inedito e una cover. Giudice della sfida? Beppe Vessicchio, che ha fatto vincere l'allieva della scuola.

Non sono mancati ovviamente gli scontri in studio tra i professori di Amici 23. La giudice di ballo, Virna Toppi, si è resa protagonista di un botta e risposta con la maestra Celentano perché ha dato a Nicolas un voto più alto di quello dato a Dustin. Rudy Zerbi è tornato all'attacco contro Anna Pettinelli, per il comportamento assunto nei confronti di Holy Francisco. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda domenica 8 ottobre alle 14.10 su Canale 5.

