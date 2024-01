Amici 23, Kumo avrebbe un flirt con Giulia Stabile? Alcuni dettagli social mettono in all'erta i fan!

Gossip TV

Non manca il gossip nella scuola di Amici23: secondo alcuni dettagli social sembra che Kumo possa avere un flirt con Giulia Stabile. Cos'è successo?

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi impazza un nuovo gossip: i fan, infatti, hanno notato dei dettagli social che farebbero pensare che tra Giulia Stabile e Kumo, uno degli allievi di Amici 23 più amati e seguiti, ci sia un flirt.

Amici 23, flirt in corso tra Kumo e Giulia Stabile? Gli indizi social

Dopo la fine della rottura con Sangiovanni, il cui brano per Sanremo2024 potrebbe essere dedicato proprio alla sua ex, Giulia Stabile sarebbe interessata a Kumo? Nelle ultime ore, il gossip sul flirt tra i due ballerini del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi si è fatto più insistente. E, no, i fan non hanno soltanto analizzato fotogramma per fotogramma le varie esibizioni in cui i due ballano insieme, ma stanno tenendo in considerazione anche diversi dettagli social che riguardano la vita sentimentale del ballerino di Emanuel Lo.

Quando è entrato nella scuola di Amici, infatti, Kumo era fidanzato con la ballerina Alessia Erba e, fino a qualche tempo fa, i due erano apparsi insieme sui social, anche nel profilo della ragazza e si erano scambiati commenti affettuosi. Tuttavia, alcuni movimenti social sull'account di Alessia Erba hanno fatto pensare che la loro relazione sia in una fase di stallo o che si siano lasciati.

Infatti, Alessia ha cancellato tutti i post in cui era insieme al ballerino dal suo profilo Instagram e lo avrebbe anche bloccato. Ma , non solo: la ballerina avrebbe provveduto a defolloware anche Giulia Stabile e ha poi pubblicato una storia che per molti fan è sembrata una chiara frecciatina. Nello scatto si può notare una scritta su un muro che recita:

"Fuori moda, fuori forma, ho le corna dure"

Che si tratti di un velato riferimento al flirt che il ballerino e la professionista avrebbero nel talent? Al momento, però, queste sono solo supposizioni e dovremo attendere per scoprire se davvero ci sia del tenero tra Kumo e Giulia Stabile.

