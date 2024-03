Amici 23, Kia eliminata dal talent, ma per lei c'è una bella notizia: potrà ripresentarsi ai casting a settembre! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Amici 23 di oggi, Kia è stata eliminata dal talent, ma l'anno prossimo potrà ripresentarsi ai casting!

Oggi, ad Amici 23 sono state assegnate le ultime maglie del Serale: la seconda fase del talent di Canale5 inizierà, come annunciato dalla conduttrice Maria De Filippi, sabato 23 marzo e, nell'ultimo appuntamento della domenica pomeriggio, gli ultimi 4 allievi hano ottenuto la maglia!

Amici 23, Kia eliminata dal talent: ma a settembre i casting la aspettano di nuovo! [VIDEO]

Lorella Cuccarini aveva deciso di ammettere Kia nel talent solo qualche mese fa, quando la maggior parte dei ragazzi aveva già svolto una parte importante del percorso nella scuola di Amici. Fin dall'inizio, la giovane cantante ha dimostrato di essere in difficoltà e non riuscire a integrarsi perfettamente, tanto che anche nelle ultime classifiche, sia lei che Nahaze sono arrivate tra le ultime in classifica.

Anche oggi, la situazione non è migliorata, nonostante Kia abbia dato il massimo nel suo percorso e, in vista del Serale, Lorella Cuccarini ha dovuto prendere una decisione:

"Kia, fin da subito, ai casting, mi ha colpito la tua personalità, la tua sensibilità. Sapevo che avevamo poco tempo a disposizione, ma volevo darti questa opportunità. Abbiamo lavorato tantissimo, ma tu sei molto di più di quanto abbiamo ascoltato, se ti mandassi al Serale, ti bruceresti, ma ho parlato con la produzione e hai la possibilità di tornare ai casting l'anno prossimo, per farti conoscere per davvero"

Incredula, Kia è scoppiata a piangere e ha abbracciato Lorella Cuccarini. Prima di andar via, la cantante ha chiesto alla conduttrice di poter dire qualche parola e ha ringraziato tutti gli addetti ai lavori dietro il programma:

"Vorrei ringraziare Lorella e Maria e tutta la produzione, perché ci sono tante persone che ci seguono, che ci danno tutto ciò di cui abbiamo bisogno, che ci sopportano. Grazie"

