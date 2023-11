Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Tommaso Paradiso e Maria Esposito tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Nuovo appuntamento con i protagonisti di Amici 23.

Oggi, domenica 12 novembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici. Tra i superospiti in studio la cantautrice e polistrumentista Giordana Angi, i due artisti multiplatino Irama & Rkomi, che canteranno il loro nuovo singolo Hollywood, e alcuni dei protagonisti di Mare Fuori il Musical.

La nuova puntata di Amici 23

Nuovo appuntamento oggi con i ragazzi di Amici 23. A giudicare la gara di canto il cantautore multiplatino Tommaso Paradiso, che dal prossimo 16 novembre inizierà il suo tour nei palazzetti. A giudicare, invece, la gara di ballo ci sarà la ballerina e conduttrice radiofonica Rossella Brescia. Stando alle anticipazioni, Simone non sarà presente in studio.

Superospite in studio l'ex allieva Giordana Angi, che valuterà la gara di scrittura e interpretazione e presenterà in anteprima italiana il suo brano "Con questa luce". E ancora Irama e Rkomi, Mattia Zenzola, Maria Esposito, Andrea Sannino e Giulia Molino del cast di Mare Fuori il Musical, infine i coreografi e direttori artistici del collettivo Kor'sia che giudicheranno la gara "La mia storia, la mia coreografia". A scontrarsi saranno Chiara, Kumo, Elia e Giovanni.

Non mancheranno i scontri tra i professori della scuola. Spazio poi ai compiti. Il latinista Giovanni sarà chiamato al centro dello studio per sostenere il compito assegnatogli da Emanuel Lo, ma non riuscirà a convincere il coach. L'appuntamento è per oggi, domenica 12 novembre, alle 14.10 su Canale 5.

