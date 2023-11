Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: tanti ospiti speciali in studio

Gossip TV

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 23.

L'attesa è finalmente finita. Oggi, domenica 5 novembre 2023, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata della nuova edizione di Amici. Super ospiti in studio l'ex allievo Alex Wyse, Diana Del Bufalo ed Enrico Nigiotti, che presenterà il suo nuovo singolo Ninananna.

La nuova puntata di Amici 23

Manca pochissimo al settimo appuntamento con Amici 23, che andrà in onda oggi su Canale 5. Maria De Filippi inizierà invitando a entrare Gabry Ponte e Anbeta, che giudicheranno le rispettive gare di canto e di ballo. A trionfare saranno Lil Jolie e Marisol. Non mancheranno le liti in studio.

Stando alle anticipazioni, infatti, scoppierà un'accesa discussione tra la maestra Alessandra Celentano e la ballerina professionista Elena D'Amario, che deciderà di difendere Nicholas. Non solo. Nella scuola di Amici entrerà Ayle, un nuovo cantante fortemente voluto da Anna Pettinelli. Spazio poi alla gara di improvvisazione che vedrà scontrarsi Nicholas, Marisol e Sofia.

Assisteremo infine alla tanto attesa sfida di Holy Francisco. Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara ad Amici sono: Holden, Holy Francisco, Lil Jolie, Matthew, Mew, Mida, Petit, Samuspina, Sarah, Stella, Chiara, Dustin, Elia, Gaia, Kumo, Marisol, Nicholas, Simone e Sofia. L'appuntamento è per oggi, domenica 5 novembre, alle 14.10 su Canale 5.

