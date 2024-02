Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Alessandra Amoroso tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Continua la corsa al Serale per i ragazzi di Amici 23!

Oggi, domenica 25 febbraio 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata di Amici. Tra gli ospiti in studio le cantanti della 74esima edizione del Festival di Sanremo,Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia, e la protagonista del film Finalmente l’alba, Rebecca Antonacci.

La nuova puntata di Amici 23 oggi su Canale 5

La nuova puntata di Amici 23 andrà in onda oggi su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Stando alle anticipazioni, ci sarà un'eliminazione e tre ingressi al Serale. Chi saranno i ragazzi ammessi alla fase finale del talent show di Maria De Filippi? Spazio poi alla gara di canto che sarà valutata da Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro e Drillionare, mentre quella di ballo da Jacopo Tissi.

Non mancheranno anche oggi gli scontri in studio tra i professori della scuola di Amici 23 per via di alcuni compiti assegnati durante la settimana. Se Nicholas Borgogni finirà nel mirino di Emanuel Lo, Mida verrà nuovamente messo alla prova dalla coach Anna Pettinelli. Una situazione che porterà Lorella Cuccarini a prendere una drastica decisione.

Ricordiamo che, al momento i ragazzi ammessi al Serale sono: Dustin, Marisol, Gaia, Holden, Martina. Gli allievi ancora in gara, invece, sono: Petit, Lil Jolie, Malìa, Sarah, Mida, Kia, Ayle e Nahaze, Sofia, Lucia, Kumo, Nicholas e Giovanni. L'appuntamento è per oggi, domenica 25 febbraio, alle 14.10 su Canale 5.

