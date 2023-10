Amici 23, Holy Francisco ha tradito la fidanzata con Sarah Toscano? L'ex del cantante svela la verità

Gossip TV

L'ex fidanzata di Holy Francisco chiarisce la sua posizione nei confronti del cantante di Amici.

Nella scuola di Amici 23 è nata un rapporto molto speciale tra Holy Francisco e Sarah Toscano. I due giovani allievi, infatti, si sono lasciati trasportare dalla passione anche se, stando alle ultime indiscrezioni, il cantante sembrerebbe avere una fidanzata fuori dal talent show di Canale 5.

La verità dell'ex fidanzata di Holy Francisco

Dopo Mew e Metthew, nella scuola di Amici 23 sembra essere nata un'altra coppia. Stiamo parlando di Holy Francisco e Sarah Toscano che, nelle ultime ore, sono finiti al centro del gossip. Il motivo? Il cantante e allievo di Anna Pettinelli risultava fidanzato prima di entrare nel talent show con una ragazza di nome Marika.

Proprio Marikia, dopo aver visto il daytime di ieri di Amici, ha messo like sotto la clip che riguardava il nuovo flirt di Holy Francisco e poi pubblicato un video con una canzone in sottofondo. Il testo della canzone in questione dice: "Croce sul cuore, spero di morire, al mio amore non mentirei mai. Lui dice “sii sincera” io dico “ci proverò”. Alla fine siamo lui ed io. Lui è impazzito, io sono fuori di testa". Come riporta Isa e Chia, a far luce sulla situazione ci ha pensato il portale di Amici News, che ha rivelato:

leri abbiamo parlato con l’ormai ex di Holy e quello che ci ha raccontato è che la loro frequentazione è terminata circa una settimana fa. Una sua risposta è stata: "Allora ci eravamo presi un po’ di tempo di “pausa” in cui comunque ci sentivamo come se stessimo insieme, e poi circa una settimana fa ci siamo lasciati del tutto".

