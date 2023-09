Amici 23, Holy Francisco e Anna Pettinelli rifiutano il compito di Rudy Zerbi: "Non è istruttivo, vuole demolirti" [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di oggi, venerdì 29 settembre, ad Amici Anna Pettinelli e Holy Francisco rifiutano un nuovo compito di Rudy Zerbi. Ecco cosa è successo!

Il daytime di Amici 23, questo venerdì 29 settembre, è stato caratterizzato da un nuovo scontro tra Holy Francisco, la sua coach Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: certo, non è stato uno scontro diretto, ma il rifiuto da parte dei primi due del compito assegnato da Zerbi avrà delle conseguenze che si vedranno sicuramente nella prossima puntata del talent di Canale5 in onda domenica 1°ottobre.

Amici 23, Holy Francisco e Anna Pettinelli rifiutano il compito di Rudy Zerbi: "Non costruttivo"

Nella scorsa puntata, Zerbi aveva assegnato al giovane cantante Sere Nere di Tiziano Ferro, provocando le proteste dell'allievo e della sua insegnante, che ha ritenuto il compito per nulla costruttivo, perché estremamente difficile e strutturato in modo tale da far fallire Holy. Tra quest'ultimo e Zerbi la situazione non era iniziata nel migliore dei modi: in un video mostrato dal professore durante la prima puntata, infatti, il cantante aveva affermato che al coach della squadra avversaria "avrebbe fatto un c*** così", provocando la reazione divertita di Zerbi. Con la sua calma e ironia, il prof aveva deciso di affidargli un compito con cui Holy avrebbe potuto stupirlo e gli aveva assegnato Sere Nere. Pettinelli, tuttavia, aveva stracciato il compito con la lettera che lo accompagnava, spingendo Zerbi ad assegnargli un'altra canzone.

Anche questa volta, il prof si era distinto per l'ironia, affidando a Holy Francisco un'altra canzone ugualmente difficile di Tiziano Ferro: Imbranato. Confrontandosi con la sua insegnante, Holy ha chiesto come avrebbe dovuto comportarsi, anche in seguito alle parole di Zerbi:

"Ti sei andato a nascondere sotto la gonna della tua insegnante, scelta furbetta visto che ha pensato bene di rifiutare e addirittura strappare le lettere. Complimentoni a tutti e due. Ci riprovo e rilancio il compito con una canzone nuova. Un brano che può cantare chi sa cantare e qui casca l'asino"

Pettinelli non ha nascosto il suo fastidio, visto che anche in questo caso la canzone assegnata non sarebbe stato certo facile da cantare, e ha deciso di stracciare anche questo secondo compito:

"Questa è una provocazione, chiaro. Non è che Imbranato sia più facile di Sere Nere. Lui insiste, ma non è un compito istruttivo. Serve solo a demolirti. Solo per metterti in difficoltà e così non cresci"

Scopri le ultime news su Amici