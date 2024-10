Amici 23, Holden e Sarah Toscano paparazzati insieme al concerto di Mahmood

Gossip TV

I fan della coppia Sarah Toscano-Holden, entrambi allievi di Amici 23, hanno scoperto che i loro beniamini sono stati insieme al concerto di Mahmood!

Sarah Toscano e Holden, ex allievi di Amici 23, sono stati paparazzati ancora una volta insieme, questa volta al concerto di Mahmood. Che tra i due cantanti del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi stia nascendo del tenero?

Amici 23, Sarah e Holden avvistati insieme al concerto di Mahmood

Fin dalle ultime puntate di Amici 23, i fan del programma di Canale5 avevano notato una certa intesa tra Holden e Sarah Toscano: i due cantanti, infatti, dimostravano molta chimica e nell'EP del giovane Joseph Carta, vero nome di Holden, il cantante aveva inserito una dedica alla vincitrice del talent e le aveva chiesto di collaborare alla strofa di Ossidiana, terza traccia del suo album.

Questa estate, i due sono stati avvistati mentre passeggiavano in un centro commerciale e ora i due ex allievi di Amici sono stati pizzicati mentre assistevano al concerto di Mahmood, che si è tenuto ieri, lunedì 21 ottobre 2024 al Forum di Assago a Milano.

La foto ha fatto il giro del web ed è diventata subito virale, facendo ben sperare i fan della coppia. Infatti, nonostante in più di un'occasione i due ragazzi abbiano negato che tra loro ci fosse altro se non una bella amicizia, la complicità e gli sguardi che si sono sempre scambiati hanno fatto pensare a qualcosa di molto più profondo.

HOLDEN E SARAH AL CONCERTO DI MAMHOOD pic.twitter.com/5IiB3Y4jDY — ily|holdenera (@ily169) October 21, 2024

Amici 23, nessun flirt tra Sarah e Holden? I due smentiscono i rumors

La coppia ha fatto sognare i fan fin dalle interazioni in casetta e nel talent e i fan hanno sempre sperato che anche dopo l'esperienza nel programma i due non perdessero i contatti, perciò, vederli sempre insieme in pubblico non fa che alimentare il desiderio dei followers della coppia. Purtroppo, al momento, i due non sono stati colti in atteggiamenti che possano far pensare che ci sia più di un'amicizia e non bisogna dimenticare le smentite da parte di entrambi dei rumors.

Ospiti a Verissimo, infatti, sia Sarah Toscano sia Holden hanno ammesso che tra loro c'è sicuramente un forte legame ma che si tratta soltanto di amicizia. Su Joseph, la vincitrice del talent ha ammesso di trovarlo "una bellissima persona" alla quale è molto legata e che nonostante la timidezza e riservatezza iniziale è riuscito ad aprirsi con lei:

"Però è nata una bellissima amicizia con tuti e, niente, non c'è tanto altro da dire"

Lo stesso Holden ha fatto eco durante la sua ospitata alla vincitrice di Amici 23, definendo Sarah una persona per la quale ha molta stima e che non vede l'ora di veder brillare come artista.

