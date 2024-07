Amici 23, ex allieva dell'ultima edizione svela: "Maria De Filippi ti parla con lo sguardo, quando c'era lei avevo molta..."

Gossip TV

La ballerina Gaia De Martino ricorda la sua turbolenta esperienza al Serale di Amici 23 e non perde occasione per dedicare parole di grande stima e affetto nei confronti della conduttrice Maria De Filippi.

La 23esima edizione di Amici si è conclusa diverse settimane fa, ma la redazione è già al lavoro per la formazione della nuova classe. Nell'attesa, la ballerina Gaia De Martino ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dimmi di te in cui ha colto l'occasione per dedicare parole di stima e affetto a Maria De Filippi.

Le dolci parole di Gaia su Maria De Filippi

Gaia De Martino è stata una delle ballerine più apprezzate di Amici 23. Ospite dell'ultima puntata di Dimmi di te, il fortunato podcast condotto da Lorella Cuccarini, l'ex allieva della squadra capitanata da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli ha fatto un bilancio della sua esperienza nel talent show di Canale 5 e rivelato il suo pensiero sulla maestra Alessandra Celentano, che all'inizio era contraria al suo ingresso:

Io a pelle, come persona, non ispiro molta sicurezza perché dentro me non lo sono mai stata, sono riservata nelle cose e mi porto tutto dentro. Quindi la maestra avrà visto in me quella chiusura e ci sta. Raimondo? Inizialmente per me era più importante parlare che mostrarmi a livello di danza. E lui c’è sempre stato, ha cercato sempre di capirmi e mi ha supportata e sopportata. Io amo molto il dialogo con le persone, do molta fiducia alle persone ed è molto importante avere persone accanto a me. Avere una guida ti porta poi ad avere più fiducia in te stessa.

Un'esperienza davvero unica e indimenticabile in cui è stata fondamentale anche la presenza di Maria De Filippi. Gaia, che nella scuola ha instaurato un rapporto molto speciale con Mida, ha colto l'occasione per ringraziare la conduttrice per averla aiutata e supportata anche nei momenti più difficili:

Maria mi ha capita molto, mi ha aiutata in tanti limiti e paranoie che avevo. E’ una persona che ti parla con lo sguardo, io avevo molta sicurezza quando c’era lei. Io sono molto ansiosa e lei solo con gli occhi ci dava proprio la forza di lasciarci andare. Anche tante volte durante le prove, lei c’è sempre stata, sempre presente e ti capisce.

Gaia e il rapporto con il successo

Una volta uscita dalla scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione, la ballerina Gaia De Martino ha scoperto di avere tantissimi fan, che la continuano a sostenere e riempire d'amore ancora oggi. A proposito del suo rapporto con il successo e con il pubblico, la giovane ex allieva di Raimondo Todaro ha confessato:

È bello perché certe persone ti hanno proprio capita dentro il programma. Mi colpiscono molto i complimenti delle ragazze sul mio aspetto fisico perché hanno vissuto tutto il mio percorso e detto da donne per me è aggiunto. Per me è emotivamente forte tutto quello che mi dicono. Per me la vittoria è questa e avere esempi positivi per me è importante.

