Amici 23, è nata una nuova coppia all'interno del talent: di chi si tratta?

Gossip TV

All'interno del talent di Amici 23 è nata una quarta coppia, ma di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

Nel talent di Amici di Maria De Filippi non manca certo l'amore, come hanno mostrato le immagini delle prime coppie nate in questa edizione numero 23: dopo Mew e Matthew e Holy Francisco e Sarah, sembra che sia nata anche una nuova coppia: ma chi sono gli allievi coinvolti?

Amici 23, nel talent è nata una nuova coppia: ecco di chi si tratta!

In questi giorni, nel daytime del programma di Canale5, abbiamo visto crescere la complicità tra due allievi in particolare: Marisol e Petit. Il cantante, infatti, è stato protagonista di un dolce momento in trasmissione, quando, dopo aver ascoltato il suo singolo prodotto da Takagi & Ketra, ha rivelato il motivo dietro il suo nome d'arte: dal suo racconto emerge il ricordo della nonna che lo chiamava così, essendo di madrelingua francese. Petit si è avvicianto molto a Marisol, con cui il cantante si è allenato molto spesso, e tra loro è scattato un bacio.

Tuttavia, come riporta anche Novella2000, sembra che anche tra un'altra ballerina e un cantante sia nata un'intesa: da un video dell'Oreo Challenge, infatti, è emerso che tra Mida e Gaia è nato del tenero! Secondo quanto riporta il sito, infatti, il cantante avrebbe vinto la sfida lanciata d Oreo e Witty ed ecco cosa sarebbe successo:

"A vincere è stato il canatante che ha avuto come premio una sushi night insieme a un compagno a sua scelta.[...]Allora l'allievo di Lorella Cuccarini ha dovuto scegliere un'altra persona. Indeciso tra due, alla fine ha fatto il nome di Gaia appunto."

Nel video ufficiale della pagina, si vede anche Mida comportarsi in maniera molto galante con Gaia, aprendole la porta, scherzando e giocando con lei durante la cena. Ma, al momento, si tratta solo di un rumor del web che ancora non ha trovato conferma ufficiale.

Scopri le ultime news su Amici