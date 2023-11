Amici 23, Chiara Porchianello a cuore aperto: la dolorosa confessione della ballerina (VIDEO)

Gossip TV

Chiara Porchianello in lacrime ad Amici 23: "Quattro anni fa ho perso mio padre".

Oggi, domenica 12 novembre 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Anche questa settimana alcuni ballerini della scuola avranno l’opportunità di fare una gara extra in cui dovranno raccontare la loro storia attraverso una coreografia creata da loro.

Chiara ricorda il suo papà ad Amici

Nella nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda oggi su Canale 5, Chiara Porchianello, Elia Fiore, Giovanni Tesse e Kumo parteciperanno alla gara "La mia storia, la mia coreografia". Tra tutti, come mostrato nel daytime durante la settimana, la ballerina di Emanuel Lo ha detto di voler raccontare la morte del padre, avvenuta quattro anni fa:

Ho perso mio padre quattro anni fa...Io ho avuto una reazione molto particolare. Non piangevo, se si prendeva l’argomento scappavo via. Adesso invece ne riesco a parlare e se mi viene da piangere lo accetto e piango [...] Dietro vorrei proiettare una nostra foto. Mi sembra che ho covato tutto dentro per un sacco di tempo. Voglio che sia proprio una dedica.

Leggi anche Linus boccia Holy Francisco e Sarah Toscano

Per quanto riguarda invece gli altri ballerini in gara, Kumo racconterà di un bruttissimo incidente avuto qualche anno fa che gli ha completamente cambiato la vita, Elia porterà attraverso i suoi passi tutto l'amore della sua mamma, Giovanni invece la forza di volontà e la rinascita come ballerino. L'appuntamento è per oggi alle 14.10 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.