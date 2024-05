Amici 23, chi andrà in finale? Spuntano rumors sui nomi degli allievi!

Gossip TV

La semifinale e la finale di Amici 23 si avvicinano sempre di più. Ma quali saranno gli allievi che vi accederanno? Ecco i loro nomi!

Questa edizione di Amici di Maria De Filippi si appresta alle sue ultime battute e in attesa della semifinale, che andrà in onda il 12 maggio su Canale5, stanno circolando i primi rumors su quali allievi andranno in finale, prevista per il 18 maggio in diretta.

Amici 23, quali allievi andranno in finale? Ecco i rumors sui nomi degli allievi!

In attesa della registrazione della semifinale e delle anticipazioni su Amici 23 e su quali allievi saranno eliminati nel corso della puntata che sarà trasmessa il 12 maggio su Canale5, spuntano i primi rumors sugli allievi che andranno in finale. Chi sarà il vincitore o la vincitrice di Amici23, colui o colei che solleverà la coppa di Amici dopo Mattia Zenzola, vincitore dello scorso anno?

Al momento, nella scuola di Amici di Maria De Filippi sono rimasti in totale 6 allievi: Dustin, Marisol, Holden, Mida, Sarah Toscano e Petit. La squadra che sembra avere maggiori probabilità di vittoria è quella di Zerbi e Celentano, mentre Raimondo Todaro e Anna Pettinelli sono rimasti senza alcun allievo, dopo che Martina Giovannini è stata eliminata nella settima puntata del Serale di Amici23. Ma è anche vero che i CuccaLo hanno due degli allievi più amati dai fan: i due cantanti Sarah Toscano e Mida.

In attesa della finale di Amici 23, che andrà in onda il 18 maggio in diretta su Canale5, i fan sono in attesa delle anticipazioni della semifinale che sarà registrata tra pochi giorni e vedrà i sei allievi sfidarsi per ottenere l'ambito ruolo di finalisti di Amici. Se lo scorso anno ad arrivare in finale sono arrivati solo 4 allievi, ora, spuntano i primi rumors sui nomi degli allievi che potrebbero essere 5 se non addirittura tutti e 6.

Amici 23, ecco chi accederà alla finale del talent! Spunta un rumor!

A diffondere questa teoria è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza: secondo il gossipparo, infatti, alla finale di Amici23 potranno accedere anche tutti e 6 gli allievi rimasti in gara. Questa ipotesi comporterebbe, perciò, che nella semifinale del programma di Maria De Filippi non ci sarà alcuna eliminazione.

Se, invece, si rivelasse corretta la teoria di una finale di Amici 23 a 5 allievi, allora, nella prossima puntata del Serale potremmo dover dire addio a uno degli allievi del programma. Al momento, ha rivelato Venza con una storia su Instagram, la decisione non è stata ancora presa, ma sembra che sarà oggetto di una discussione nelle prossime ore:

"La finale non sarà a 4! In queste ore si deciderà se farla in 5 o addirittura in 6"

