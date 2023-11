Amici 23, Anna Pettinelli rifiuta di mandare in sfida Matthew: "Togliti quella maglia!" [VIDEO]

Gossip TV

Durante il daytime di oggi, 29 novembre, ad Amici 23 Anna Pettinelli ha rifiutato di mandare in sfida Matthew.

Nel corso del daytime di oggi, 29 novembre, nella scuola di Amici 23, Anna Pettineli si è di nuovo opposta a una possibile sfida per Matthew. Durante la scorsa settimana, infatti, Rudy Zerbi aveva chiesto ai cantanti di valutare i loro compagni e nella classifica Holy Francisco, Stella Cardone e Matthew erano arrivati rispettiamente ultimo e penultimi.

Amici 23, Matthew in sfida? Anna Pettinelli si oppone

Per volontà di Zerbi, gli ultimi in classifica sarebbero stati mandati in sfida immediata e Matthew non aveva potuto sostenere la sfida già nella puntata di domenica scorsa a causa della sua assenza dal programma di Canale5, dovuta a un lutto famigliare. Tornato nel talent condotto da Maria De Filippi, il cantante ha incontrato la sua nuova coach - dopo che Rudy gli ha tolto la maglia in seguito a diverse lamentele - per chiederle della sfida.

Come già accaduto in precedenza per Holy Francisco, anche questa volta, Anna Pettinelli si è opposta alla sfida di Matthew. Al suo allievo, infatti, ha dichiarato:

"Levati questa maglia! Fammi la cortesia! Levatela, per favore. Te la levi non perché ho paura delle sfide. Secondo me tu sei in grado di sostenere tutto. Ma in questo momento io voglio proprio lavorare con te per ritrovare quel rock che si è perso. Quello che vorrei Matthew è che tu non guardassi mai gli altri. Che tu non guardassi mai la classifica, 'quello è arrivato prima di me'. Questo ti porta via energia"

