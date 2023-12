Amici 23, Anna Pettinelli richiamata dalla produzione: "Rifletta sulla punizione di Matthew, è ingiusto che..." [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23 è arrivata una comunicazione per Anna Pettinelli sulla punizione scelta per Matthew.

Nel corso dell'ultimo daytime di Amici 23 di questa settimana, Anna Pettinelli ha ricevuto una comunicazione dalla produzione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Anna Pettinelli richiamata dalla produzione: "La punizione di Matthew è iniqua..."

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli avevano convocato i cantanti per alcune comunicazioni sull'esito del compito a squadre, rivelando loro che la produzione li aveva aggiornati sull'esito delle rivisitazioni operate sui vari testi su cui avevano lavorato. Era emerso che Ayle e Matthew si erano tirati indietro, lamentandosi molto, e lasciando tutto il lavoro a Martina. Ripresi duramente da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, i cantanti avevano però mantenuto un atteggiamento scontroso e violento. Come punizione, entrambi erano stati privati della possibilità di cantare i propri inediti in puntata.

Ma, dopo aver palrato con Matthew, la speaker e coach aveva deciso di modificare la sua punizione, obbligandolo a studiare teoria musicale per una settimana in vista di un'interrogazione, il cui esito sarebbe stato determinante per il suo percorso.

La produzione, tuttavia, ha trovato iniqua la punizione adottata, soprattutto, nei confronti dell'allievo e ha rimproverato la prof, invitandola a trovare una soluzione alternativa:

"Proprio quest'ultima parte del provvedimento appare iniqua e svantaggiosa agli occhi della produzione nei confronti di Matthew. Infatti, la produzione comprende che la professoressa dia una punizione alternativa, ma trova iniquo che la presenza di Matthew sia condizionata dal risultato dell'interrogazione finale. Mentre Ayle, pur avendo le stesse responsabilità, non corre lo stesso rischio. La produzione invita Anna Pettinelli a riflettere sulla punizione per Matthew"

Alla fine, la prof decide di non lasciare che il voto finale dell'interrogazione incida sulla presenza dell'allievo in trasmissione e saluta così Matthew, ancora più entusiasta della punizione "più leggera"

Scopri le ultime news su Amici