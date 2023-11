Amici 23, Anna Pettinelli intervista Dua Lipa: la gaffe fa il giro del web e scatena polemiche negli USA

Gossip TV

Anna Pettinelli ha intervistato Dua Lipa, ma ha commesso una piccola gaffe che ha già fatto il giro del web e ha scatenato polemiche negli USA. Ecco la risposta della prof di Amici 23!

Anna Pettinelli ha intervistato Dua Lipa: una grandissima soddisfazione per la speaker e insegnante di Amici 23, il talent di Mediaset in onda su Canale5. Tuttavia, durante la chiacchierata con la pop star, Pettinelli ha commesso quella che, per i giornali americani, è stata un'imperdonabile gaffe e che è già diventata virale sul web. Di fronte alle polemiche nate da questa intervista, Anna Pettinelli ha risposto così!

Amici 23, la gaffe di Anna Pettinelli con Dua Lipa genera polemiche. Ecco come ha risposto la speaker

L'ultimo singolo di Dua Lipa, Houdini, è stato al centro della chiacchierata tra la pop star e la coach di canto del talent di Maria De Filippi, spesso al centro delle liti con Rudy Zerbi. Un'intervista a lungo attesa da Pettinelli e nella quale la speaker ha dichiarato qualcosa che è stato percepito dai giornali americani come una gaffe. Parlando, infatti, del personaggi a cui è ispirata la canzone di Dua Lipa, Anna Pettinelli ha chiesto alla cantante se avesse mai letto la storia di questo "personaggio biblico", intendendo con questa espressione non che Houdini fosse un persoanggio della Bibbia, ma una figura importante, di grande rilievo e che, a mo do suo, avesse influenzato anche la cultura popolare.

Dua Lipa aveva risposto con serenità che era rimasta affascinata dalla figura di Houdini ed era per questo che aveva deciso di scrivere una canzone su di lui:

"Houdini era una persona vera e per me è affascinante quando magia e fantasia entrano nella realtà: è stato eccitante portarlo nel mio mondo"

Meno "comprensivi" sono stati i media americani, i quali hanno invece insultato Pettinelli, accusandola di ignoranza, come ha sottolineato l'account X di Pop Crave. A queste polemiche nate negli USA, la speaker ha risposto così:

"Si chiama Lost in translation quello di cui si sono occupati i giornali Usa a proposito della mia mini intervita a Dua Lipa. Quante volte usiamo il termine 'biblico' in italiano quando ci riferiamo a personaggi leggendari? Succede spesso ed è quello che ho usato riferendomi a Houdini, non certo perché non sapessi chi fosse. Sono talmente ignoranti [i giornali Usa] da pensare che il resto del mondo sia come loro"

