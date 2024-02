Amici 23, Angelina Mango ospite in puntata dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024!

Gossip TV

Angelina Mango sarà ospite di una delle prossime puntate di Amici 23, dopo aver trionfato al Festival di Sanremo 2024!

Dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango tornerà ad Amici 23 come ospite speciale! La cantante sarà di nuovo nel talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi in cui ha mosso i primi passi come artista.

Il trionfo all'ultima kermesse sanremese per Angelina Mango la porterà anche a gareggiare all'Eurovision Song Contest in Svezia, in rappresentanza dell'Italia. Mentre il brano vincitore da lei portato a Sanremo 2024, La noia, continua a scalare le classifiche, Angelina ha finalmente iniziato a realizzare della portata della sua vittoria, come ha dichiarato a Mara Venier, quando è stata ospite a Domenica In:

"Non ci credevo finché non ho aperto Twitter questa mattina. Dedico questa vittoria alle persone che amo, a mia mamma, a mio fratello, ad Antonio e anche a me. Non pensavo nemmeno di arrivare a Sanremo, mi sento piccolissima in confronto a tutto questo. Sono fiera di me, di essere riuscita ad arrivare alle persone, perché a me le persone arrivano tantissimo e questo è reciproco"

Come riporta Novella 2000, Angelina Mango tornerà nel talent che l'ha lanciata:

"Angelina Mango, dopo Sanremo 2024, torna ospite da Maria De Filippi per festeggiare insieme questo importantissimo traguardo, per nulla scontato e che rende orgogliosa la stessa conduttrice, così come tutti coloro che sono stati a stretto contatto con lei nei mesi della scuola"

A sostenerla a Sanremo 2024 tantissimi suoi ex compagni, come Mattia Zenzola e Giulia Stabile, i quali hanno esultato entusiasti all'annuncio che era stata proprio la loro Angelina a trionfare al Festival.

