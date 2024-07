Amici 23, amato ballerino dell'ultima edizione svela: "Lei riesce sempre a tirare fuori il meglio di te"

Gossip TV

Il giovane ballerino Kumo torna a parlare della sua lunga e intensa esperienza nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione, e svela come è stato il suo ritorno alla realtà.

La redazione di Amici è già al lavoro con i casting per la formazione della nuova classe di Amici. Nell'attesa, il ballerino Kumo, nome d'arte Tiziano Coiro, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dimmi di te in cui ha ricordato la sua esperienza nel talent show e spero parole di stima e affetto nei confronti di Maria De Filippi.

Le dolci parole di Kumo su Maria De Filippi

Kumo, nome d'arte di Tiziano Coiro, è stato ospite dell'ultima puntata di Dimmi di te. Il ballerino ed ex allievo della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ha ricordato la sua intensa esperienza nel talent show di Canale 5 e speso parole di grande stima e affetto nei confronti della conduttrice Maria De Filippi:

Maria ogni volta la vedo come una figura mistica. Anche se è presente è come se non fosse tangibile, che non la posso toccare né con il pensiero né con il corpo. Con noi è stata brava, si vede che crede in ogni ragazzo che entra nella scuola, ci tiene tantissimo [...] Spinge sempre tutti al massimo e tira sempre di tirare fuori la parte più bella. Da consigli molto utili soprattutto a livello di persona, ti sbloccava. Grazie alle sue parole mi sbloccavo.

Dopo aver parlato della sua esperienza nella scuola di Amici 23 e del bellissimo rapporto con la conduttrice Maria, il giovane ballerino ha svelato di aver vissuto molto male il ritorno alla normalità:

Quando sono uscito è stata una botta incredibile. L'impatto con l'esterno è stato davvero tosto, l'ho accusato tantissimo. Fuori mi sono reso conto che la vita non è solo ballare, ma c'è altro. Lì dentro vivi dentro una bolla. L'ho vissuta tutta al massimo, il bilancio è sicuramente positivo.

La scelta di Deddy

Ricordando i protagonisti delle passate edizioni di Amici, un ex allievo ha annunciato ai suoi numerosi fan la sua drastica scelta. Stiamo parlando di Deddy che, negli ultimi giorni, è tornato sui social per fare un annuncio inaspettato. Il giovane cantante ha pubblicato un post in cui ha detto addio al suo nome d'arte per tornare ad essere semplicemente Dennis:

Ho cercato di raccontarmi con nuove canzoni, mi sono cercato e trovato prima come uomo e poi come artista, ho compreso chi voglio essere, chi voglio diventare e soprattutto chi sono ora. È il momento giusto per essere me stesso, senza alias, senza paure, senza filtri. Sono Dennis, nella vita e nella musica.

